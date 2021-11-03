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Академик из Дубны Юрий Оганесян - первый лауреат премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева

среда, 03 ноября 2021 | 15:34    
Социум
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3 ноября были объявлены лауреаты Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук. Первым лауреатом Премии стал научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ Юрий Цолакович Оганесян.

Высокая награда присуждена академику Оганесяну «в знак признания прорывных открытий, расширивших границы Периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе».

Премия ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук – это единственная награда в области фундаментальных наук под эгидой всемирной гуманитарной организации. В этом году Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева вручается впервые и символично, что это происходит в проходящий в России "Год науки и технологий".

Комментируя присуждение высокой награды, Юрий Цолакович Оганесян подчеркнул, что учреждение именной премии такого выдающего человека было блестящим решением. «Это необычная премия, учрежденная в честь необычного человека. Ее уникальность состоит в том, что Премия присуждается за достижения в четырех областях фундаментальной науки: математике, физике, химии и биологии, но претендента может быть только два. Организаторы премии смогли тем самым отразить выдающийся и разносторонний научный талант самого Дмитрия Ивановича Менделеева. Он, как известно, был также прекрасным лектором и с большим успехом занимался решением прикладных задач. Менделеевская премия — смелый и новаторский подход к оценке научной деятельности ученого. Будущее научных открытий – за синергией научных идей из разных областей науки», — отметил лауреат.

Вторым лауреатом Премии стал профессор Винченцо Бальцани (Болонский университет, Италия), выдающийся итальянский химик. За свою научную деятельность он отмечен наградами в разных странах, в том числе премией Леонардо да Винчи Европейской академии наук.

Каждый лауреат получит финансовую премию в размере 250 000 долл. США, золотую медаль и диплом. Вручение наград состоится 15 ноября с.г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Учреждение Премии стало весомым вкладом в проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов (МГПТ-2019). Премия финансируется Правительством Российской Федерации.

В состав жюри входят семь независимых членов, являющихся видными деятелями с признанным авторитетом в соответствующей области.

Тэги: 
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личность
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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