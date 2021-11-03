Академик из Дубны Юрий Оганесян - первый лауреат премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева

Высокая награда присуждена академику Оганесяну «в знак признания прорывных открытий, расширивших границы Периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе».

Премия ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук – это единственная награда в области фундаментальных наук под эгидой всемирной гуманитарной организации. В этом году Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева вручается впервые и символично, что это происходит в проходящий в России "Год науки и технологий".

Комментируя присуждение высокой награды, Юрий Цолакович Оганесян подчеркнул, что учреждение именной премии такого выдающего человека было блестящим решением. «Это необычная премия, учрежденная в честь необычного человека. Ее уникальность состоит в том, что Премия присуждается за достижения в четырех областях фундаментальной науки: математике, физике, химии и биологии, но претендента может быть только два. Организаторы премии смогли тем самым отразить выдающийся и разносторонний научный талант самого Дмитрия Ивановича Менделеева. Он, как известно, был также прекрасным лектором и с большим успехом занимался решением прикладных задач. Менделеевская премия — смелый и новаторский подход к оценке научной деятельности ученого. Будущее научных открытий – за синергией научных идей из разных областей науки», — отметил лауреат.

Вторым лауреатом Премии стал профессор Винченцо Бальцани (Болонский университет, Италия), выдающийся итальянский химик. За свою научную деятельность он отмечен наградами в разных странах, в том числе премией Леонардо да Винчи Европейской академии наук.

Каждый лауреат получит финансовую премию в размере 250 000 долл. США, золотую медаль и диплом. Вручение наград состоится 15 ноября с.г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Учреждение Премии стало весомым вкладом в проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов (МГПТ-2019). Премия финансируется Правительством Российской Федерации.

В состав жюри входят семь независимых членов, являющихся видными деятелями с признанным авторитетом в соответствующей области.