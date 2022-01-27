Летняя школа ЮАР-ОИЯИ 2022 впервые проходит в формате видео-конференции

Традиционная летняя Школа ЮАР-ОИЯИ, проводимая Лабораторией iThemba в Дубне, впервые полностью проходит в формате видео-конференции. Старт событию был дан 24 января 2022 г. Мероприятие продлится две недели и закончится 4 февраля.

Это уже третья школа ЮАР-ОИЯИ по физике, организованная Южно-Африканским институтом ядерных технологий и наук (SAINTS) в iThemba LABS. В этом году в школе участвуют 30 студентов из различных университетов со всей страны.

Студентам предлагаются лекции по разнообразным направлениям исследований, а также практические занятия (эксперименты, анализ данных, программирование). Тематика школы в том числе включает ускорительные технологии, теоретическую и вычислительную физику.

Д-р Рудольф Нходу, заместитель директора iThemba LABS, и Дмитрий Каманин, начальник Департамента международного сотрудничества ОИЯИ, открыли школу, обратившись к студентам с приветственными словами.

Д-р Нходу отметил, что мероприятие нацелено на ознакомление участников с тематиками совместных исследований ученых ЮАР и ОИЯИ. Школа также освещает множество конкретных проектов, осуществляемых совместно исследователями из Южно-Африканской Республики и ОИЯИ.

Дмитрий Каманин, в свою очередь, отметил: «Научное сотрудничество ЮАР-ОИЯИ уникально, оно позволяет студентам включаться в научную деятельность с самого начала их профессионального пути».

Он также добавил, что «Объединенный институт будет рад последующему участию студентов из ЮАР в студенческой практике ЮАР-ОИЯИ, а также в исследовательских коллаборациях в рамках программы сотрудничества страны с Институтом. Предполагается, что это может произойти уже в этом году».