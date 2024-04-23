Битва за чистоту: Как в Дубне прошел весенний Всероссийский субботник 2024

Для юных тимуровцев субботник вылился в "День добрых дел" - школьники участвовали во многих полезных и интересных акциях. И добрых дел было сделано действительно много!
Более взрослая часть горожан привела в порядок туристические маршруты и любимые уголки дубненцев. Начали с улиц Флёрова, Джелепова, Советской, вышли на площадь Мира и к Дому ветеранов. Выгребли листву из канав, убрали мусор с газонов, сгребли смет. А до субботника также привели в порядок территорию Детской музыкальной школы и памятник композитору М.И. Глинке.
Параллельно убрали и на территории у постамента памятника Сталину. Также очистили сам камень от мха.
Сразу после проведенных работ на локации вышла коммунальная техника, чтобы окончательно убрать смет и мешки с листвой и мусором.