Битва за чистоту: Как в Дубне прошел весенний Всероссийский субботник 2024

Для юных тимуровцев субботник вылился в "День добрых дел" - школьники участвовали во многих полезных и интересных акциях. И добрых дел было сделано действительно много!

Более взрослая часть горожан привела в порядок туристические маршруты и любимые уголки дубненцев. Начали с улиц Флёрова, Джелепова, Советской, вышли на площадь Мира и к Дому ветеранов. Выгребли листву из канав, убрали мусор с газонов, сгребли смет. А до субботника также привели в порядок территорию Детской музыкальной школы и памятник композитору М.И. Глинке.