Годовщина Великой Октябрьской революции

К самому событию можно относиться по разному. Для кого-то в современной России это до сих пор великий праздник, а для кого-то - день скорби и траура.

Но несомненно одно - Великая Октябрьская революция была из тех событий, которые изменяют политическую карту мира, само мироустройство - на 1/6 части суши был поставлен изначально авантюрный эксперимент, доселе не имевший аналогов в истории человечества, по массовому внедрению идеологии, социального строя и экономических отношений, противоречащих биологической сущности человека как вида. Неудивительно поэтому, что созданный в СССР режим всего за 74 года стагнировал и умер почти без кровопролития.

Мы, ныне живущие, на генетическом уровне неизбежно несем на себе последствия эксперимента под названием СССР, но также и мы - потомки тех великих людей, которые его затеяли и успешно провели в жизнь, изменили себя, страну и весь мир. И это дает нам право гордиться их деяниями вне зависимости от оценки, - плюс или минус - которые мы сейчас можем поставить событию с точки зрения современных знаний о ходе исторических процессов.

Давайте будем помнить о нём и не забывать о 7 ноября - великом дне календаря.

День Великой Октябрьской социалистической революции начал отмечаться с 1918 года, но только с 1927 года стал выходным днем. 7 ноября 1991 года официальное празднование уже не проводилось, но день продолжал оставаться выходным. В 1995 году к нему приурочили 24-ю годовщину военного парада на Красной Площади в 1941 году - так называемый "День воинской славы", а с 1996 года стал отмечаться "День согласия и примирения", который просуществовал до 2004 года. С 2005 года перестал быть выходным днем в связи с учреждением нового праздника "День народного единства" 4 ноября.

По данным Фонда «Общественное мнение», по состоянию на 1 ноября 2020 года 55% опрошенных россиян считали, что отмена государственного праздника была неправильной, обратного мнения придерживались 34 % опрошенных. Кроме того, 54 % опрошенных посчитали, что Октябрьская революция имела больше положительных последствий, чем отрицательных, противоположное мнение высказали 23 % опрошенных.