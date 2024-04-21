В рамках проведения месяца чистоты и благоустройства в Дубне проводится работа по подготовке городских фонтанов к запуску

Специалисты МБУ «ЖКУ» обслуживают 5 городских фонтанов: в сквере на ул. Франка, два у здания городской администрации, у ЗАГСа, а также в сквере Журавлева.
Сейчас их очищают, а также устанавливают оборудование. Исключение – фонтан в сквере Журавлева. Скоро здесь начнутся работы по благоустройству, в рамках которых чашу и оборудование реконструируют.
Самый большой и технически сложный фонтан – в Парке семейного отдыха. На зиму он был законсервирован. Сегодня же подрядная организация возвращает в конструкцию 31 форсунку и 3 насоса и по итогу проведет тестовый запуск.
Городские фонтаны включат 27 апреля.