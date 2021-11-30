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30 лет назад запретили КПСС. Вспоминаем и сравниваем

суббота, 06 ноября 2021 | 14:27    
Социум
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6 ноября 1991 года президент Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР на территории России, а также национализации их имущества. В документе подчеркивалась недопустимость попыток реанимирования гигантского механизма коммунистической партийной машины, что могло «дать ему возможность подмять под себя ростки российской демократии».

1. Съезды

Судьбоносные для страны решения принимались на съездах Компартии. Если в первое время после революции они проводились ежегодно, то в эпоху «развитого социализма» стали собираться лишь раз в пять лет. Каждый съезд как бы подводил черту и намечал перспективы.

Семнадцатый по счету, прошедший в начале 1934 года, окрестили «Съездом расстрелянных» - более половины его делегатов репрессировали в период "Большого террора". А после 1939-го съезды и вовсе не проводились целых 12 лет - до 1952 года, когда Сталин в последний раз в своей жизни выступил с речью перед "цветом партии".

На XX съезде в 1956 году новый партийный босс Никита Хрущев впервые публично осудил культ личности «отца народов», а на XXII съезде КПСС в 1961-м случилась кульминация десталинизации: тело Сталина вынесли из Мавзолея и от греха подальше закопали в землю возле Кремлёвской стены. Дабы сгладить впечатление, Хрущев пообещал делегатам и всему советскому народу построить коммунизм к 1980 году, а с 1965-го планировалась отмена всех налогов с населения.

На съездах брежневской эпохи все уже откровенно скучали и спали с открытыми и не очень глазами. После заговора и отстранения Хрущева со всех постов, на достижение амбициозных целей махнули рукой: зевоту давили несмолкающими аплодисментами, переходящими в овации, хвалились мнимыми успехами и мечтали о светлом будущем, куда Союз должны были привести ветхие старцы, умиравшие один за другим.

26-й съезд КПСС, с кратким 4-часовым докладом выступает Брежнев, зал спит. Вдруг на сцену выбегают полуодетые бабушки и начинают медленно раздеваться под музыку.
- Товарищ Суслов (главный идеолог КПСС - ред.)! Это что такое?
- Это наше новое средство от засыпания, американцы его называют "стриптиз". Но вы, Леонид Ильич, не беспокойтесь - всё идеологически выдержано, ведь стриптизерши - члены КПСС с 60-летним стажем!

2. Пятилетки

Программа развития советской экономики предусматривала пятилетние планы (так называемые "пятилетки"). Их составление находилось в компетенции Госплана СССР, который в свою очередь напрямую подчинялся КПСС.

Позднее принципы плановой экономики в стране не критиковал только ленивый.

Военный парад на Красной площади. Прошли юные барабанщики, промаршировали военные части, проехала бронетехника и провезли даже огромную баллистическую ракету. Последними нестройно идут люди в возрасте в гражданских пальто и пыжиковых шапках.
- Дедушка, дедушка, кто это?
- Это, внучек, наша самая главная разрушительная сила - Госплан идёт!

Хотя на первых порах система пятилеток продемонстрировала определенную эффективность: на украденные у "буржуев" и крестьян средства, с помощью американских компаний и специалистов большевики смогли в целом успешно провести индустриализацию СССР. Это вдохновило, модным стал лозунг: «Даешь пятилетку за четыре года!», который призывал выполнить план досрочно.

Заключительной в истории стала 12-я пятилетка (1986-1990), на которой "задали вектор экономического развития до 2000 года". 13-я пятилетка планировалась на 1991-1995 годы, но не состоялась - подходящей страны уже не нашлось.

3. Краткий курс истории КПСС

В 1938 году увидела свет самая массовая книга в истории Советского Союза: «Краткий курс истории ВКП(б)». Ее совокупный тираж оценивается более чем в 60 миллионов экземпляров. Книжка по необходимости имелась у каждого уважающего себя коммуниста и обязательно изучалась на занятиях в средних и высших учебных заведениях страны.

Но в "период застоя" книга часто использовалась в неожиданных качествах:

  • благодаря толщине и твердой обложке стала идеальной подставкой для горячих чайников и сковородок, превратившись поистине в настольную книгу;
  • являлась подручным источником туалетной бумаги, ведь о существовании специальной туалетной бумаги "простой советский человек" даже не подозревал.

Ибо к тому времени народ уже не питал иллюзий по поводу её содержания - история партии большевиков предлагалась там в специфической версии Сталина. Он же года до 1956-го считался основным автором текста. По формулировке известного полярника Отто Шмидта, «товарищ Сталин — инициатор и главный создатель "Краткого курса"».

4. Наши деды - громкие победы

Партия непременно приписывала себе главные достижения общества во всех сферах. Газеты наперебой кричали, что именно благодаря КПСС Юрий Гагарин успешно слетал в космос, футбольная сборная выиграла Олимпиаду в Мельбурне, а хоккейная обыграла канадцев, что благодаря выдающейся роли КПСС ученые сделали атомную и водородную бомбы, открывали новые элементы таблицы Менделеева в Дубне. О том же, что на допросах чекисты сломали челюсть "отцу советских космических ракет" Сергею Королеву, а ученый Николай Вавилов, благодаря которому СССР наконец-то стал кормить себя сам, и вовсе сгинул в тюрьме, почему-то не сообщалось.

Юрий Влодов (1932-2009):

Прошла зима, настало лето, –
Спасибо партии за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, партия, тебе!

За то, что день сменил зарю,
Я партию благодарю!
За пятницей у нас суббота –
Ведь это партии забота!

А за субботой выходной.
Спасибо партии родной!
Спасибо партии с народом
За то, что дышим кислородом!

У моей милой грудь бела –
Всё это партия дала.
И хоть я с ней в постели сплю,
Тебя я, партия, люблю!

5. Демократический централизм

Задуманная для принятия решений коллегиальным путем система партийного руководства - "демократический централизм" - неизбежно скатывалась к тому, чтобы угождать действующему лидеру, будь то Сталин, Хрущев или Леонид Брежнев. Готовые решения спускали с самого верха, а партаппарат лишь послушно демонстрировал полное одобрение. Это так и называлось: "одобрямс".

Обыденностью стала двойная мораль, когда партиец мог презирать в душе и "на кухне" установленные порядки, мыслить по-своему, но обязательно подчинялся партийной дисциплине и восторженно хлопал в ладоши после очередной "сиськи-масиськи" речи Брежнева, при котором приписывание КПСС чужих заслуг приобрело и вовсе гротескные формы.

Опять на дворе весна
И солнце светит по прежнему -
Спасибо партии родной
И лично товарищу Брежневу...

6. Советский интернационализм

Имея в распоряжении отсталую во многих сферах страну с полунищим населением, партия не стеснялась тратить колоссальные средства на поддержку коммунистов в самых разных точках планеты. Финансовая помощь шла в Африку и Азию, на Кубу и в социалистические страны Европы. По воле КПСС Советский Союз поддерживал самые варварские, бесчеловечные режимы: поставлял военную технику и советников Египту, воевавшему с Израилем, помогал вооружением Народному движению за освобождение Анголы, участвовал во многих других военных конфликтах. В Президиуме (Политбюро) ЦК КПСС принимали решение о вводе оккупационных войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968-м. А в 1979 году этот же руководящий орган распорядился отправить десятки тысяч советских парней на чужую войну в Афганистан.

Война во Въетнаме (1965-1973)
- Рашен, сдавайтесь! (с американским акцентом)
- Вьетнамцы не сдаются! Иванов, гранату!

Итоги

К середине 1980-х выросло и окрепло поколение, окончательно не верящее в "светлые идеалы коммунизма", причем «переобувшихся» (как их тогда называли) хватало на самых верхах — достаточно вспомнить Бориса Ельцина, которому КПСС несколько десятилетий выдавала награды и продвигала по службе.

Дальше все развивалось стремительно: путч, танки в Москве, Ельцин - "наш президент", ликвидация Комсомола - "младшего брата Партии", а затем ликвидация и запрет самой КПСС.

Тэги: 
история
социум
Источник:
Виктор Нефф
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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