Фото из Дубны - призер фотоконкурса в рамках Российско-Германского года научно-образовательных партнерств

Открытый Российско-Германский конкурс научно-популярных фоторабот «Познавая бесконечность» для популяризации научно-образовательного сотрудничества между Россией и Германией был объявлен в рамках Российско-Германского года научно-образовательных партнерств 2018—2020 гг. Выставки наиболее успешных фоторабот пройдут на площадках российских и германских мероприятий, в том числе в рамках реализации «Российско-Германской Дорожной карты для сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций», инициированной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным министерством образования и научных исследований Федеративной Республики Германия.

Баир Шайбонов — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им В. П. Джелепова, член коллаборации Baikal-GVD, постоянный участник экспедиций на озеро Байкал. Баир родился в Иркутске в 1980 году. Московский инженерно-физический институт закончил в 2003 году. Уже во время учебы узнал, что в его родных краях проводится крупный научный эксперимент, и решил связать с ним свое будущее. Аспирантуру Института ядерных исследований РАН он закончил по тематике Байкальского эксперимента. С 2006 года и по настоящее время Баир работает в ОИЯИ над проектом по строительству Байкальского нейтринного телескопа. Его профессиональная деятельность неразрывно связана с этим нейтринным экспериментом: он координирует работы по обработке и анализу данных. Байкальская природа настолько поразила Баира, что во время экспедиций он начал фотографировать. Его фотографии печатались в научно-популярных журналах, использовались в известных медиа-проектах и представлялись на крупных научных конференциях в качестве иллюстраций к докладам о Байкальском нейтринном эксперименте.