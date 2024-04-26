Сразу две акции для сотрудников ОИЯИ провели специалисты Центра промышленной медицины МСЧ № 9 и НИИ пульмонологии ФМБА России

«Острые и хронические патологии легких, бронхов, трахеи становятся причиной нарушенного поступления в организм кислорода, что чревато расстройствами функционирования других органов и систем организма человека. Профилактическое обследование респираторной системы способствует раннему выявлению патологических процессов, которые могут протекать бессимптомно, но при этом изо дня в день поражать больной орган. Поэтому осмотр у пульмонолога важен и является первым этапом диагностики возможных заболеваний», - отметила начальник МСЧ № 9 Ирина Ларионова.