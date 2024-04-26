Сразу две акции для сотрудников ОИЯИ провели специалисты Центра промышленной медицины МСЧ № 9 и НИИ пульмонологии ФМБА России

пятница, 26 апреля 2024 | 13:56 672 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
В рамках недели популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах, медики провели акцию «Все под контролем», в которую вошел выездной профилактический осмотр сотрудников института, занятых во вредных условиях труда, имеющих хронические заболевания бронхо-легочной системы, никотинозависимых и перенесших COVID-19, а также акция «Дыши полной грудью» с обязательной консультацией врача-пульмонолога.

Сотрудникам ОИЯИ провели измерения показателей давления, уровня монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, спирометрию, сделали пробы с бронхолитиками.

«Острые и хронические патологии легких, бронхов, трахеи становятся причиной нарушенного поступления в организм кислорода, что чревато расстройствами функционирования других органов и систем организма человека. Профилактическое обследование респираторной системы способствует раннему выявлению патологических процессов, которые могут протекать бессимптомно, но при этом изо дня в день поражать больной орган. Поэтому осмотр у пульмонолога важен и является первым этапом диагностики возможных заболеваний», - отметила начальник МСЧ № 9 Ирина Ларионова.

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