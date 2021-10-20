Если твой день прошёл без улыбки…

Можно с уверенностью сказать, что после своего выступления в Дубне автор обрел немало новых поклонников: настолько покорили сердца слушателей удивительное обаяние и искрометный юмор поэта-песенника.

Встреча с Михаилом Заготом состоялась в рамках проекта субботних творческих вечеров в библиотеке. Это был не просто концерт, а душевное общение артиста со слушателями, которые постоянно задавали вопросы и с удовольствием делились впечатлениями об услышанном.

Михаил Загот хорошо известен как переводчик-синхронист, один из ведущих советских и российских переводчиков англоязычной прозы на русский язык. Он опубликовал переведенные им произведения таких литературных классиков как Марк Твен, Агата Кристи, Джон Стейнбек, Сомерсет Моэм, Уилки Коллинз.

Михаил Александрович родился и вырос в Москве, окончил Московский Государственный лингвистический университет. В студенческие годы играл в ансамбле на бас-гитаре, тогда же начал писать стихи, в основном в жанре пародии. Тексты для песен пишет с 1993 года.

Свою сольную карьеру Михаил Загот начал в возрасте далеко за пятьдесят… И первый же выпущенный им в 2006 году альбом «Урюпинск – Москва» произвел настоящий фурор, а одноименная песня стала мега-хитом, что в очередной раз подтверждает, что творчеством заниматься никогда не поздно. На сегодняшний день у барда-шансонье вышло уже 8 сольных альбомов и 2 сборника лучших песен. Во всех его песнях – авторские тексты, во многих и музыка авторская. Он также пишет либретто для мюзиклов.

Песни Михаила Загота наполнены юмором, тонкой иронией, порой граничащей с сарказмом, и… лирикой. В общении со слушателями автор рассказал, что сюжеты для песен он чаще всего берет из жизни. Вдохновить его могут и литературные герои – от Евгения Онегина до прсонажей басни «Кукушка и петух», исторические личности: хороший повод переосмыслить события прошлого и порассуждать в рамках выбранного жанра. А один из его альбомов «Все относительно» состоит из переложенных на стихи биографий известных людей (песенный вариант литературной серии «ЖЗЛ»). Михаил производит впечатление человека, который может писать абсолютно обо всем - о цифрах «два» или «три», о Ленине, о всемирном потоке, о дорогах и дураках – «главных проблемах России», об огнях большого города и многом-многом другом.

Если день твой прошел без улыбки, стала жизнь твоя на день короче, - утверждает Михаил Загот, соглашаясь с Чарли Чаплиным.

Эта фраза стала лейтмотивом творческой встречи в библиотеке, а ее итог – добрый юмор, улыбки и хорошее настроение, подаренные слушателям талантливым шансонье.