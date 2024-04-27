В Дубне прошло общее родительское собрание с участием уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье

В Дубну ей предложили просто приехать и пообщаться с родителями и учителями.

«После собрания вы уйдете другими людьми — то, что мы Вам покажем, поменяет Ваши ощущения от жизни»»,— отметила Мишонова в ходе приветственного слова.

Так, участники узнали, что такое показатель детской безопасности, на каком уровне он находится в наукограде и на какие аспекты этой темы стоит обратить внимание современным родителям.