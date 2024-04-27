В Дубне прошло общее родительское собрание с участием уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье

четверг, 25 апреля 2024 | 22:29 715 Администрация Дубны
25 апреля основным спикером общего родительского собрания с участием родителей и сотрудников образовательных организаций Дубны стала Ксения Мишонова - уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

В Дубну ей предложили просто приехать и пообщаться с родителями и учителями.

«После собрания вы уйдете другими людьми — то, что мы Вам покажем, поменяет Ваши ощущения от жизни»»,— отметила Мишонова в ходе приветственного слова.

Так, участники узнали, что такое показатель детской безопасности, на каком уровне он находится в наукограде и на какие аспекты этой темы стоит обратить внимание современным родителям.

Вместе с Мишоновой беседу проводили Владимир Севостьянов, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, и Андрей Ковтунов, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.

Они признались, что гордятся тем, что Дубна является одним из самых безопасных городов региона.

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