В Дубне прошло общее родительское собрание с участием уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье

В Дубну ей предложили просто приехать и пообщаться с родителями и учителями.
«После собрания вы уйдете другими людьми — то, что мы Вам покажем, поменяет Ваши ощущения от жизни»»,— отметила Мишонова в ходе приветственного слова.
Так, участники узнали, что такое показатель детской безопасности, на каком уровне он находится в наукограде и на какие аспекты этой темы стоит обратить внимание современным родителям.
Вместе с Мишоновой беседу проводили Владимир Севостьянов, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, и Андрей Ковтунов, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.
Они признались, что гордятся тем, что Дубна является одним из самых безопасных городов региона.