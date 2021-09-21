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В Дубне исследуют останки Ивана Грозного

вторник, 21 сентября 2021 | 12:29    
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В Группе нейтронного активационного анализа (ГНАА) Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка ОИЯИ продолжается сотрудничество с археологами в области изучения останков средневековой русской знати.
  • Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
  • Продольный скол зуба Марии Темрюковны

На сей раз сотрудникам группы предстоит серьёзная работа с костным материалом и компонентами зубных тканей из различных захоронений, в том числе Марии Борисовны (первой жены Ивана III) и Марии Темрюковны (второй жены Ивана IV Грозного). Однако самым интересным образцом, несомненно, являются костные останки царя Ивана IV Грозного, одной из самых известных и противоречивых личностей отечественной истории.

В первую очередь ученые группы планируют определить элементный состав останков с помощью нейтронных методов: нейтронного активационного анализа и активационного анализа на мгновенных гамма-квантах. Кроме этого, предполагается провести ряд дополнительных экспериментов с использованием современных приборов: исследовать молекулярный состав с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, выявить визуальные особенности с помощью оптической микроскопии в различных световых диапазонах. Полученные результаты помогут прояснить обстоятельства жизни и смерти личностей, вошедших в русскую историю.

Отметим, что в ГНАА накоплен серьёзный опыт по исследованию биологических образцов: в 2017 году были исследованы волосы Анастасии Романовны (первой жены Ивана IV Грозного) и фрагмент реберной кости сына Ивана Грозного – Ивана Ивановича. Годом позднее исследовались органика из черепа и фрагменты мозга Елены Глинской (матери Ивана IV Грозного). Полученные результаты позволили археологам сделать предположение о насильственной смерти Анастасии Романовны в результате отравления ядом на основе ртути.

Тэги: 
ОИЯИ
археология
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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