Стрейч-пленка: купить по выгодной цене

Одним из наиболее популярных упаковочных материалов сегодня является стрейч-пленка, купить которую можно по выгодной цене. У нее есть множество достоинств.

Стрейч-пленка представляет собой особую растягивающуюся пленку, которую делают из мополимеров этилена. Прочностные свойства у этого материала невысокие, его нетрудно проколоть или разрезать. Зато пленка практически не рвется. При попытке разорвать ее она растягивается. Причем степень растягивания варьируется в зависимости от конкретного материала – в диапазоне примерно от 50 до 500%.

Благодаря этой способности стрейч-пленка, купить которую сегодня можно у многих производителей, например, в компании «ПАРТИЯ-ПАК», пользуется большой популярностью. Ей пользуются не только в быту. Основные ее потребители – это:

магазины – в том числе целые торговые сети;

склады и центры логистики;

производственные предприятия – она востребована, в частности, на предприятиях пищевой промышленности, так как подходит для упаковки продуктов, полуфабрикатов и готовой еды;

предприятия, работающие в сфере общепита;

компания, занимающиеся грузоперевозками.

Помимо способности растягиваться у стрейч-пленки есть множество других достоинств.

Она прозрачная, поэтому вы легко определите характер упакованного груза.

Пленка при деформации стремится вернуться в первоначальное состояние, поэтому ее даже не требуется дополнительно фиксировать. Она не разматывается самостоятельно.

Она хорошо выдерживает низкие и высокие температуры, причем продукты в стрейч-пленке можно разогревать в микроволновке.

Еще один бесспорный плюс такой пленки заключается в том, что она защищает то, что в нее завернуто, от пыли и влаги. При этом под ней не образуется конденсат.

Стрейч-пленка, купить которую можно по доступной цене, имеет ряд недостатков, однако они компенсируются ее многочисленными преимуществами. Как говорилось выше, она не очень прочная, поэтому ее легко можно разрезать или проколоть. Также ее неудобно снимать, обычно приходится использовать дополнительные инструменты. Для многих имеет значение и то, что стрейч-пленка долго разлагается.

Прозрачная стрейч-пленка, которую можно купить рулонами различной ширины и длины, подходит для ручной и машинной упаковки. Ее толщина тоже варьируется: пленка толщиной до 17 мкм хорошо подходит для упаковки товаров малого и среднего веса, а для работы с крупногабаритными грузами желательно использовать материал, толщина которого – не менее 23 мкм.