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Перемены в здравоохранении для жителей Подмосковья

понедельник, 30 августа 2021 | 14:13    
Новости
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Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 1» рассказал, что в регионе модернизируют поликлиники, устанавливают современную медицинскую технику, внедряют новые стандарты диагностики, обновляют автопарк медучреждений.

В этом году для медиков закупили порядка 5 тыс новых аппаратов. По словам Губернатора, за 3 года цифровое обородувание полностью заменит аналоговое. Внедряют телемедицину, когда специалист может дистанционно проконсультировать пациента в самом отдалённом уголке МО.

Началось строительство поликлиник в Домодедове, Коломне, Реутове, офиса врачебной практики в Воскресенске. Первичное звено - один из приоритетов развития здравоохранения. План на этот год - 16 новых поликлиник и офисов ВОП. Кроме того, в Красногорске активно идет строительство первой в области многопрофильной областной детской больницы. А в Балашихе Президент поддержал строительство новой ЦРБ. Возведение начнется в следующем году.

Также в Подмосковье стартовала программа «Наша поликлиника». Чтобы жителям было комфортно, самые востребованные врачи, кабинеты КТ, УЗИ, которыми пользуются чаще всего, будут на первых этажах. Везде сделают лифты, Wi-Fi, кондиционеры, удобные места для ожидания. В новом стандарте заложено и создание отдельного блока диспансеризации. В пилоте - 5 поликлиник.
Особое внимание - закупке автомобилей. На этой неделе в муниципалитеты переданы ещё более 100 машин-неотложек. С 2014 года обновили на 70% парк машин скорой помощи, закупили свыше 900 автомобилей.

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