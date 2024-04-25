Объединенный институт и кубинский Центр изотопов обсудили развитие сотрудничества

понедельник, 22 апреля 2024 | 12:23 652 ОИЯИ
19 апреля Объединенный институт ядерных исследований посетили заместители директора Центра изотопов (CENTIS) Республики Куба г-н Роландо Агустин Серра Агила и г-н Хорхе Карида Крус Аренсибия.

Центр изотопов – это ведущее кубинское предприятие по производству и разработке радиофармацевтических препаратов.

Роландо Серра Агила обратил внимание на успехи кубинских научных организаций в разработке новых современных радиофармпрепаратов, которые, однако, сдерживаются недостатком ряда радиоизотопов для проведения исследовательских работ.

Стороны обсудили возобновление и дальнейшее развитие совместных работ по созданию однофотонного эмиссионного компьютерного микротомографа. Эти работы были начаты в 2018 году и успешно развивались, но затем были приостановлены из-за пандемии. Стороны выразили заинтересованность в реализации данного инновационного проекта и обсудили возможность привлечения к проекту кубинских индустриальных партнеров.

Также стороны обсудили новые форматы прохождения научной практики молодыми специалистами из Кубы. В дополнение к студенческим программам ОИЯИ обсуждалась организация целевых практик, в первую очередь по радиохимии, и возможность приема в Дубне групп студентов для выполнения конкретных учебных и практических задач.

В рамках рабочей программы визита делегация посетила Лабораторию ядерных проблем, где гостям были представлены проекты ученых ОИЯИ в области протонной терапии и микротомографии, а также ознакомилась с исследованиями и экспериментальным оборудованием Лаборатории радиационной биологии.

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