Объединенный институт и кубинский Центр изотопов обсудили развитие сотрудничества

Центр изотопов – это ведущее кубинское предприятие по производству и разработке радиофармацевтических препаратов.

Роландо Серра Агила обратил внимание на успехи кубинских научных организаций в разработке новых современных радиофармпрепаратов, которые, однако, сдерживаются недостатком ряда радиоизотопов для проведения исследовательских работ.

Стороны обсудили возобновление и дальнейшее развитие совместных работ по созданию однофотонного эмиссионного компьютерного микротомографа. Эти работы были начаты в 2018 году и успешно развивались, но затем были приостановлены из-за пандемии. Стороны выразили заинтересованность в реализации данного инновационного проекта и обсудили возможность привлечения к проекту кубинских индустриальных партнеров.

Также стороны обсудили новые форматы прохождения научной практики молодыми специалистами из Кубы. В дополнение к студенческим программам ОИЯИ обсуждалась организация целевых практик, в первую очередь по радиохимии, и возможность приема в Дубне групп студентов для выполнения конкретных учебных и практических задач.