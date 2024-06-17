В Дубне представлен проект Международного инновационного парка науки и технологий

Участие в мероприятии приняли представители 13-ти российских наукоградов. В рамках конференции директором ОИЯИ Григорием Трубниковым был представлен проект Международного инновационного парка науки и технологий, который планируется построить в Дубне.

Проект подразумевает комплексное развитие прилегающих территорий и будет реализовываться совместно ОИЯИ, ОЭЗ «Дубна», Государственным университетом «Дубна», а также органами местного самоуправления, региональными и федеральными органами исполнительной власти.

На данный момент уже прошли экспертную проверку технические проекты новых общежитий будущего кампуса. В разработке находятся проекты по развитию социально-городской среды, такие как спортивные и культурные объекты инфраструктуры, а также удобная современная транспортная система. Был представлен перечень специальностей и образовательных программ, в которых сегодня нуждаются предприятия города. Самыми востребованными оказались направления «Искусственный интеллект и большие данные», «Ядерно-физические методы и науки о жизни», «Инженерные науки и материаловедение».

По словам Григория Трубникова, новый современный исследовательский университет помимо подготовки кадров должен предлагать возможность для обучения новым специальностям, таким как «Создание и организация проектов класса мегасайенс», «Распределенные вычисления и большие данные», «Урбанистика наукоградов», «Научная журналистика» и др.

Представляя проект Международного инновационного парка науки и технологий, директор ОИЯИ Григорий Трубников обозначил ключевые проекты Дубны в сфере науки и технологий, в число которых вошли ОЭЗ «Дубна», ОИЯИ, ГК «Кронштадт», «ЯДРО ФАБ ДУБНА», Медико-технический кластер и др. Благодаря данным организациям формируется высокий инвестиционный потенциал города.

Он также отметил существующую проблему кадрового голода, с которой сталкиваются предприятия. Для решения вопроса подготовки квалифицированных специалистов был разработан проект Международного инновационного парка науки и технологий, который включает в себя строительство современного университетского кампуса.