Медики Дубненской больницы продолжают проверять здоровье жителей, выезжая в городские парки и скверы

25.09.2024 | 15:07 753 Дубненская больница
В минувшие выходные в сквере Ветеранов в Левобережье более 80 человек проверили здоровье и сделали прививки от гриппа.

На базе Муниципальной библиотеки Левобережья и в мобильном комплексе медицинские специалисты проводили вакцинацию от гриппа, экспресс-тестирование на уровень глюкозы и холестерина в крови, измеряли артериальное и внутриглазное давление, антропометрические показатели: рост, вес, индекс массы тела, делали ЭКГ, прием вел терапевт.

«В любом возрасте важно следить за здоровьем, регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Важно предотвратить развитие скрытых заболеваний, которые долгое время могут никак себя не проявлять. Своевременно выявленные болезни эффективнее лечатся. В осенний период вакцинация против гриппа помогает защитить не только вас, но и людей вокруг. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью близких», — поделилась заместитель главного врача Нина Маркина.

Следующий выезд медиков состоится в ближайшую субботу — 28 сентября в Парке семейного отдыха с 10:00 до 14:00. Для прохождения обследования нужно взять паспорт и полис ОМС.

 
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