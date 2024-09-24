Предстоит ремонт здания Детской музыкальной школы в Дубне

В октябре начнётся переезд - требуется освободить помещение для проведения капитального ремонта. Но образовательный процесс не будет прерван - сейчас определяются временные локации для пребывания музыкальной и художественной школ на несколько месяцев ремонта здания.

Планируется капитально отремонтировать все помещения 70-летнего здания – концертный зал, 26 классов музыкальной школы и 6 художественной, кабинеты администрации, а также заменить окна и все инженерные сети: электрическое освещение, водопровод, отопление, канализацию.

Через год педагоги и учащиеся вернутся в обновленные родные стены. Два учреждения будут объединены в городскую школу искусств.