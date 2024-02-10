Вооруженные силы России используют систему связи Starlink Илона Маска в противостоянии на Украине

Об этом сообщил 9 февраля в своей публикации со ссылкой на украинские источники онлайн-журнал Defense One, принадлежащий американскому издательству Atlantic Media.

Вооруженные силы РФ впервые начали использовать систему Starlink для связи несколько месяцев назад и используют ее ресурсы по всей протяженности фронта. Другой источник журнала заявил, что масштабы использования Starlink российской армией продолжают расти, сегодня насчитывают десятки станций и если их количество будет исчисляться сотнями, украинским военным станет "трудно жить".

Представитель Пентагона Джефф Юргенсен на запрос Defense One ответил, что американские чиновники знают об этих сообщениях, но переадресовал вопросы "украинским партнерам для получения любой текущей оперативной информации относительно деятельности по спутниковой связи такого рода".

5 февраля издание ComNews сообщило, что более 10 интернет-магазинов РФ начали продавать оборудование Starlink в оптовом масштабе, причем в продажу поступили и системы с активированным аккаунтом. Starlink не работает на территории России, но ее сигнал доступен в Крыму, ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Участник рынка спутниковой связи, знакомый с ситуацией, сообщил, что сейчас поставки Starlink в РФ "идут буквально тоннами" из Объединенных Арабских Эмиратов.

8 февраля официальный аккаунт Starlink в соцсети X заявил, что SpaceX не ведет бизнес с российским правительством или его военными.