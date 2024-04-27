Бригада Дубненской больницы провела диспансеризацию сотрудников Университета «Дубна»

суббота, 27 апреля 2024 | 15:26 484 Дубненская больница
26 апреля выезд бригады медицинских специалистов Дубненской больницы состоялся к сотрудникам Университета «Дубна».

Пройти диспансеризацию на рабочих местах смогли более 200 человек. Прием вели терапевт, гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, медицинские сестры.

Специалисты измеряли артериальное и внутриглазное давление, уровень насыщения крови кислородом, антропометрические показатели, взяли анализы крови, в т. ч. на определение уровня глюкозы и холестерина, сделали ЭКГ, ультразвуковое исследование молочных желез, для мужчин - анализ крови на скрининг рака предстательной железы.

Кроме того, специалисты проконсультировали и поделились рекомендациями по укреплению здоровья.

«Продолжаем развивать выездное направление работы и организованно проводить медицинское обследование сотрудников на рабочих местах. От руководителей мы получаем положительную обратную связь, что такой подход к здоровью работников является для всех удобным и комфортным. Активное взаимодействие учреждений и предприятий с городской больницей — важный элемент в развитии охраны здоровья трудящихся», — поделился главный врач Игорь Давронов.

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