В Конаково продают 22-летнюю тюнингованную "восьмерку" ВАЗ-2108 за 115 миллионов рублей

На AUTO.RU расположился удивительный лот – ВАЗ-2108 2002 года выпуска за 115 000 000 рублей. Пробег составляет 100 000 километров. Место продажи - Конаково.
Такую цену частично обосновывает более чем богатая комплектация, которая, к заводской не имеет никакого отношения. Двигатель под капотом не родной, а силовая установка ВАЗ-21124. В моторе установлены поршни от двигателя ВАЗ-21213 с тефлоновым покрытием и с увеличенной камерой сгорания, а также в машине установлена турбина IHI VF29.
Хозяин поработал и над внешним видом и наворотами для своей «ласточки». Индивидуально была изготовлена передняя оптика, в салоне переделана подсветка кнопок, щитка приборов, подиумов, имеется умная подсветка ног и зеркал. «Мебелировка» тоже богатая – сидения от иномарки вписались в отечественный автопром. Управление осуществляется персональным компьютером, установлен 8-дюймовый сенсорный экран, 8-дюймовый сабвуфер, плазменный 32-дюймовый телевизор, игровая приставка PlayStation3.
Объявление было опубликовано еще в мае 2023 года. Но продавец не отчаивается и отмечает, что при установке цены «в нулях не ошибся».