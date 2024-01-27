В Конаково продают 22-летнюю тюнингованную "восьмерку" ВАЗ-2108 за 115 миллионов рублей

среда, 31 января 2024 | 16:14 328 AUTO.RU
В Конаково продают «восьмерку» 2002 года выпуска за 115 миллионов рублей, что на порядки выше среднерыночной стоимости подобного автомобиля.

На AUTO.RU расположился удивительный лот – ВАЗ-2108 2002 года выпуска за 115 000 000 рублей. Пробег составляет 100 000 километров. Место продажи - Конаково.

Такую цену частично обосновывает более чем богатая комплектация, которая, к заводской не имеет никакого отношения. Двигатель под капотом не родной, а силовая установка ВАЗ-21124. В моторе установлены поршни от двигателя ВАЗ-21213 с тефлоновым покрытием и с увеличенной камерой сгорания, а также в машине установлена турбина IHI VF29.

Хозяин поработал и над внешним видом и наворотами для своей «ласточки». Индивидуально была изготовлена передняя оптика, в салоне переделана подсветка кнопок, щитка приборов, подиумов, имеется умная подсветка ног и зеркал. «Мебелировка» тоже богатая – сидения от иномарки вписались в отечественный автопром. Управление осуществляется персональным компьютером, установлен 8-дюймовый сенсорный экран, 8-дюймовый сабвуфер, плазменный 32-дюймовый телевизор, игровая приставка PlayStation3.

Объявление было опубликовано еще в мае 2023 года. Но продавец не отчаивается и отмечает, что при установке цены «в нулях не ошибся».

Конаково  авто
Читать в
Оставить отзыв в
 
27.01.2024 | 17:11    592
На трассе М10-Конаково-Дубна водитель сбил одновременно 5 человек
26 января около 15:20 на 43 км автодороги М10-Конаково-Дубна водитель а/м Toyota совершил съезд в кювет.
11.01.2024 | 17:15    538
В Конаково Suzuki на переходе сбил 12-летнюю девочку
10 января около 14:40 в районе д. 27 на ул. Энергетиков г. Конаково водитель а/м Suzuki Grand Vitara не предоставил преимущество пешеходу и совершил наезд на 12-летнюю девочку-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
11.01.2024 | 17:29    626
К 2027 году планируется построить обход города Конаково
10 января губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с главой Конаковского округа Алексеем Пляскиным.