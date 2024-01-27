В Конаково продают 22-летнюю тюнингованную "восьмерку" ВАЗ-2108 за 115 миллионов рублей

Хозяин поработал и над внешним видом и наворотами для своей «ласточки». Индивидуально была изготовлена передняя оптика, в салоне переделана подсветка кнопок, щитка приборов, подиумов, имеется умная подсветка ног и зеркал. «Мебелировка» тоже богатая – сидения от иномарки вписались в отечественный автопром. Управление осуществляется персональным компьютером, установлен 8-дюймовый сенсорный экран, 8-дюймовый сабвуфер, плазменный 32-дюймовый телевизор, игровая приставка PlayStation3.

Объявление было опубликовано еще в мае 2023 года. Но продавец не отчаивается и отмечает, что при установке цены «в нулях не ошибся».