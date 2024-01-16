Почему в СССР «рыбный день» приходился именно на четверг?

Нашему организму необходимо потреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов. И для этого требуется подбирать правильную пищу. Например, белки содержатся в таких продуктах, как молоко, бобовые, грибы и многие другие. Но самое большое содержание этого элемента находится в мясной и рыбной продукции.
Однако мясо — весьма недешевый продукт и в старину он был доступен только богатым и зажиточным людям. Остальные могли его себе позволить лишь по знаковым поводам или праздникам. А вот рыбу было добыть намного проще, да и стоила она не так дорого.
В Российской Империи в год на каждого человека приходилось около 23 килограмм мяса и это низкий показатель. Поэтому Советская власть пришла к выводу, что ситуацию нужно менять в лучшую сторону. Анастас Микоян - нарком пищевой промышленности - принял решение о том, что советским людям стоит больше употреблять рыбной продукции. Так в 1932 году был введен «Рыбный день». Однако, уже в 1934 году он был отменён, ведь рыбы тоже было недостаточно, - требовалась коренная перестройка отрасли, которая вылилась в массовую коллективизацию.
К идее "Рыбного дня" вернулись в 1970-х годах прошлого столетия. Но тогда уже проблема заключалась не в том, что в стране недостаточно мяса (67 кг на человека), а в том, что рыбной продукции стало излишне много. На прилавках магазинов лежало слишком много рыбы, которая быстро портилась и с ней что-то нужно было делать. Тогда в СССР вновь был введен «Рыбный день».
Ведение «Рыбного дня» в Советском Союзе было не только стратегическим шагом в обеспечении продовольственной безопасности, но и имело медицинское обоснование. Рыба, помимо своих белковых свойств, является хранилищем микроэлементов. В ней содержится огромное количество йода и фосфора. Особенно важным элементом является йод. Его недостаток в организме может привести к серьезным проблемам с щитовидной железой и к другим тяжелейшим заболеваниям. Поэтому введение обязательного употребления рыбы хотя бы раз в неделю стало частью политики по укреплению здоровья населения.
Возникает вопрос, а почему же в качестве «Рыбного дня» был выбран именно четверг? Насчёт этого существует много гипотез. Одна из них подкреплена статистикой и расчетами - именно в этот день происходила максимальная реализация рыбой продукции в СССР ещё до введения «Рыбного дня». Но существует и версия о том, что четверг был выбран случайно и потому нет смысла искать какие-либо параллели.
У многих рабочих и служащих "Рыбный день" вызывал недовольство. Ведь в общепите и на прилавках появилось много рыбных блюд, которые были им незнакомы и вызывали противоречивые чувства. Мало кто знал о том, как правильно рыбу готовить. Потребовались годы, чтобы рыба заняла свое законное и достойное место на столах трудящихся.