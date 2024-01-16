Почему в СССР «рыбный день» приходился именно на четверг?

Нашему организму необходимо потреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов. И для этого требуется подбирать правильную пищу. Например, белки содержатся в таких продуктах, как молоко, бобовые, грибы и многие другие. Но самое большое содержание этого элемента находится в мясной и рыбной продукции.

Однако мясо — весьма недешевый продукт и в старину он был доступен только богатым и зажиточным людям. Остальные могли его себе позволить лишь по знаковым поводам или праздникам. А вот рыбу было добыть намного проще, да и стоила она не так дорого.

В Российской Империи в год на каждого человека приходилось около 23 килограмм мяса и это низкий показатель. Поэтому Советская власть пришла к выводу, что ситуацию нужно менять в лучшую сторону. Анастас Микоян - нарком пищевой промышленности - принял решение о том, что советским людям стоит больше употреблять рыбной продукции. Так в 1932 году был введен «Рыбный день». Однако, уже в 1934 году он был отменён, ведь рыбы тоже было недостаточно, - требовалась коренная перестройка отрасли, которая вылилась в массовую коллективизацию.