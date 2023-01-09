Известный политолог дубненец Сергей Марков: "Чтобы год стал переломным, мы должны начать выигрывать"

«Они считают, что совершили колоссальную ошибку, позволив России вырваться из 90-х годов»

— Сергей Александрович, какие события, на ваш взгляд, были наиболее важными в 2023-м?

— Самое запомнившееся — наш разгром украинского контрнаступа. Это событие изменило судьбу России. Оно по времени заняло 5–6 месяцев, в нем прямо принимали участие около полумиллиона наших людей, а косвенно — еще несколько миллионов человек. Это обеспечило перелом в важнейшем событии, которое определяет жизнь нашей страны, — спецоперации. Раньше я говорил, что 2022 год был катастрофическим для России, когда ей нанесли множество сильнейших ударов и она их пропустила. При развитии тех тенденций, которые были в 2022-м, РФ могла вообще исчезнуть.

Действительно, нельзя нанести военное поражение ядерной державе. Но никто не собирался вести ядерную войну. Речь идет о гибридной политической войне против нас. Есть формула: Россию нельзя победить, но ее можно обмануть. Запад хотел именно такую комбинацию победы и обмана провернуть, и у него это получалось. План достаточно очевиден — нанесение военного поражения нашей стране на той территории, которую они считают Украиной, а мы — Россией. С нашей точки зрения, сейчас 95 процентов боевых действий ведется, кроме маленького кусочка Харьковской области, на территории РФ.

Они хотели изгнать нас с тяжелейшими потерями в живой силе, обеспечить тяжелейшие условия мира, когда Россия сдала бы часть Новороссии, Донбасс и Крым. Потом за счет обрушения рейтинга Владимира Путина и власти в условиях нарастания хаотических явлений обеспечить смену режима. После этого их план состоял в том, чтобы создать в РФ вечные 90-е годы. Они считают, что совершили колоссальную ошибку, позволив России вырваться из 90-х, привести к власти путинскую команду, которая перестала слушаться Запад…

— Но не сразу. Путин уже давно у власти.

— По ряду параметров — сразу. Я напомню, есть мемуары тогдашнего замгоссекретаря Строуба Тэлботта, где он рассказывает о встречах Клинтона с Путиным и Ельциным. Встречи радикально отличались. Как холодно, с недоверием Путин относился к американским чиновникам, которым уже тогда стало ясно, что пришел человек, с которым они не смогут сладить. В первые недели Путина у власти они увидели, что он настроен антиамерикански. Потом Путин вместе с командой сломал олигархов — весной 2000 года. А затем президент занялся воссозданием ракетно-ядерного потенциала России. Это то, чем занимались Путин, Сергей Иванов. Таким образом, уже в самом начале путинская команда была антиамериканской.

Не все у американцев получается. Я больше 10 лет работал в различных американских структурах. Когда говорят: «Марков получал американские гранты», — я отвечаю: «Вас кто-то дезинформировал. Я их распределял». Потом я работал 20 лет с администрацией президента и 6 лет с Советом Европы. Я могу сказать со всей определенностью: бардак везде. Надо отдельно изучать, чем отличаются бардаки в разных странах и структурах. Американский, европейский и российский бардаки сильно отличаются друг от друга. Если коротко, то главная особенность европейского бардака в том, что все тонет в чудовищной бюрократии. Главная особенность американского — они абсолютно самоуверенны, что являются посланцами Господа Бога на земле. А главная особенность русского бардака в том, что мы надеемся на авось.

Так у нас получилось и со спецоперацией, и с либеральными реформами. Американцы тоже провалились: они были уверены, что Россия никуда не денется, что она потихоньку волочится, а они будут ее контролировать. Наоборот, им хотелось, чтобы она даже получше функционировала, являлась менее коррумпированной, чтобы экономический рост был и население не взбунтовалось. Экономический рост выгоден американцам, если Россия дружественная, поскольку это позволяет приходить их компаниям и получать здесь рынки сбыта, прибыль и так далее. Американцы из-за своей самоуверенности не думали, что может что-то возродиться в РФ. Сейчас они считают так: было колоссальной ошибкой допустить возрождение России, поэтому нужно окончательно решить этот вопрос — вернуть РФ навсегда в 90-е годы, чтобы была разгромлена военная, атомная, ракетная промышленность, чтобы разделить нашу страну на 10–15 государств. Эксперты по заказу уже придумали сибирский язык и создали сибирский батальон в рамках ВСУ. Они уже готовятся к этому, даже Сибирь, думаю, поделят на несколько кусочков. Вот такую они уготовили судьбу России. В катастрофический для России 2022 год они сделали много шагов в данном направлении и хотели идти дальше, добивать нашу страну. Но этот план провалился.

— Значит, можно сказать, что 2023-й стал переломным?

— Чтобы год стал переломным, мы должны начать выигрывать. Настоящая армия — это не та, которая хорошо обороняется. А та, которая хорошо обороняется, а потом начинает наступать. Мы такой перелом пока не совершили. Мы находимся сейчас не в состоянии после Сталинградской битвы, а в состоянии после Московской битвы во время Великой Отечественной войны. Мы пока отбились, нас не разгромили. Их план блицкрига 2023 года провалился.

— Так и наш блицкриг не удался.

— Наш провалился еще раньше. Их план был в том, чтобы разгромить нас в 2023 году, потом разделить страну, сменить режим и убрать Путина. Тут я замечу, что есть люди, которые думают: «Что же в этом страшного? Американцы же были у нас главными в 90-е, и ничего плохого не случилось, во всяком случае хоть войны не будет». Я уверяю, товарищи, вы глубоко ошибаетесь. Во-первых, как я сказал, американцы уже другие, они будут делать не 90-е, а вечные 90-е годы. Во-вторых, в их планы вовсе не входит оставить Россию в покое загнивать, они планируют использовать страну, как Украину.

— А нас будут использовать против Китая?

— Правильно — против Китая. Причем довольно быстро. Они выйдут на северную границу с КНР, там будет сформирован проамериканский сибирский режим. Очень быстро у этого режима найдутся причины, по которым Китай виноват.

Некоторые считают, что мы потерпим поражение в спецоперации и будет мир. Ничего подобного! Будет уровень мобилизации такой же, как на Украине. Я напомню, что население Украины в 5 раз меньше, армия примерно такая же, как у нас. Значит, уровень мобилизации там в 5 раз больше. В этом случае и у нас уровень мобилизации станет в 5 раз больше, чем сейчас. И тогда вас, дорогой читатель, заберут в армию, вы будете сидеть в окопе на сибирско-китайской границе. Также я считаю, что будет тактическая ядерная война между Сибирью и Китаем. Если вы пацифист, то очень не советую помогать американцам, потому что это ваш прямой путь в окоп.

Поэтому главный итог 2023 года — этой судьбы мы избежали. Пока.

— Ключевое — пока?

— Нет, то, что мы избежали. Для этого российское руководство совершило огромное количество изменений в 2023 году. Первое и самое главное — сформирована массовая армия. Она на порядок лучше, чем была в 2022-м. Тогда мы действовали так, как все. Мы же идем по пути Петра Первого — учились у западников.

— То есть контрактная маленькая армия.

— Контрактная профессиональная армия, которая проводит спецоперации. У нас были построены две армии. Одна — стратегическая ракетно-ядерная. Вторая — мобильная контрактная армия. Оказалось, что в этой армии просто не хватает солдат. А когда начинаются реальные боевые действия, выясняется, что солдаты не хотят воевать и массово увольняются.

— Зато квартиру в военную ипотеку получили.

— Да. В такую ловушку мы попали. После этого была попытка создать массовую армию путем мобилизации. Причем 2022–2023 годы показали, что и этот вариант плохой. Мы пошли по третьему пути — новая форма контрактной армии, когда у нас берут добровольцев. Мобилизованы 300 тысяч человек, примерно столько же уже было на фронте. И за год набрано примерно 500 тысяч человек. Сейчас набирают именно добровольцев, поскольку это более эффективно, чем мобилизация. Причем эти контрактники принципиально отличаются от прежних. Чем? Тем, что те шли за военной ипотекой, а эти идут воевать.

— Разве эти не за деньгами?

— Они знают, что будут не на тренировочных базах, а пойдут воевать. Конечно, идут и за деньгами. Кстати, есть отдельный вопрос мотивации людей. У нас убеждены, что эти люди идут большей частью за деньгами. Но это не так. Это особенность постсоветского сознания, чуть сдвинутого на проблеме денег. На самом деле мотивация добровольцев комплексная и более сложная. Конечно, деньги в ней тоже есть. Но не только. Одна из важнейших мотиваций — доказать свое мужское начало, реализоваться как мужчина. Мужчина — это не тот, кто любит женщин, мужчина — это еще и боец. Когда он реализуется как боец, он реализует себя как мужчина. Тем более мужчины у нас часто прибитые…