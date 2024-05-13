В Дубне и регионе ночью наблюдалось северное сияние

суббота, 11 мая 2024 | 17:11 806
На ночь с 10 на 11 мая на Дубну пришелся пик магнитной бури высшего G5 класса и самой мощной за последние 20 лет.
После серии мощных вспышек на Солнце, потоки плазмы обрушились на Землю, - вечером 10 мая Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря. Источник выбросов плазмы – большое скопление солнечных пятен «Регион 3664», который в 17 раз больше Земли, и астрофизики ждут от него новых выбросов.
Заметим, что сейчас Солнце на пике своего 11-летнего цикла активности.
Полярное сияние в наших широтах способны вызвать даже магнитные бури класса G2, как это было в ночь со 2 на 3 мая 2024 года. В этом году это уже четвёртое северное сияние, которое можно наблюдать в нашем регионе.