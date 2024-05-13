В Дубне и регионе ночью наблюдалось северное сияние

После серии мощных вспышек на Солнце, потоки плазмы обрушились на Землю, - вечером 10 мая Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря. Источник выбросов плазмы – большое скопление солнечных пятен «Регион 3664», который в 17 раз больше Земли, и астрофизики ждут от него новых выбросов.

Заметим, что сейчас Солнце на пике своего 11-летнего цикла активности.