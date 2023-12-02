Уроженец Дубны помогает «ПАРИ НН» забираться всё выше и выше в таблице РПЛ

Букмекеры считают хозяев фаворитами — эксперты БК Фонбет давали коэффициент 1.75 на успех «ПАРИ НН». По ходу игры коэффициент менялся — за этим удобно было следить, если установить приложение Фонбет на Андроид или Айфон. Это можно сделать на портале Betonmobile.ru. Кстати, на этом сайте есть специальный раздел, где публиют актуальные бонусы — например, там можно найти свежий промокод на Фонбет на сегодня .

Что же до Живоглядова, то ранее уроженец Дубны играл в составе «Локомотива». Изменения в клубах футбольных игроков часто происходят сменой клубов. Летом прошлого года Дмитрий Живоглядов, родом из Дубны, перешел в новый клуб. «Пари НН» заключил контракт на три года с 29-летним защитником, который предыдущие четыре сезона провел за «Локомотив», сделав 10 ассистов в 94 матчах.

Возвращаясь к игре против «Урала», стоит отметить, что встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась победой с результатом 1:0 благодаря голу защитника хозяев Никиты Каккоева на 91-й минуте. На данный момент «ПАРИ НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками, в то время как «Урал» расположился на 12-й позиции с 19 очками.

После игры главный тренер «Пари НН» Сергей Юран выразил мнение о том, что футбольные органы должны пересмотреть календарь чемпионата России. По словам Юрана, в таких условиях сложно играть и тренироваться — его подопечные провели неделю тренировок при температуре минус шесть и минус восемь, и это слишком неприятно для игроков. Тренер задается вопросом, почему бы нам не вернуться к формату чемпионата "весна – осень". Он говорит, что понимает функционеров, но хотел бы предложить провести тренировку в таких же условиях – минус шесть, минус восемь градусов, чтобы походить хотя бы двадцать минут, не целый час, как в тренировке.

Интересно, после игры с «Уралом» (1:0) Юран также отметил, что зимой команду пополнят два-три новичка.

Возможно, одним из них будет Кирилл Глущенков, который в январе присоединится к команде «Пари НН». 23-летний центральный защитник, чей контракт с «Торпедо-БелАЗ» завершится 31 декабря, подпишет 4-летнее соглашение с нижегородцами, по которому будет получать около 800 тысяч рублей в месяц. Переговоры уже завершились, нижегородцы опередили «Урал» в борьбе за защитника.

Тем временем, «Пари НН» активно рассматривает вопрос о возможном приобретении нападающего 2Drots Гаучо. Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов, подчеркнул, что хотя команда рассматривает этот вариант, окончательного решения еще не принято. 23-летний ганский форвард, показал себя хорошо, забив два гола и сделав голевую передачу в трех матчах Фонбет Кубка России.

А футболист «Пари НН» Эдгар Севикян привлекает внимание клуба из Лиги 1. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Нант» изучает возможность его приобретения. Запрос от французского клуба о стоимости игрока составил 3,5 млн евро, однако продажа может зависеть от его выступлений за сборную Армении против Уэльса и Хорватии.

Кстати, кроме «Нанта», интерес к Севикяну проявляют ЦСКА и «Краснодар». Но для российских клубов трансфер будет дороже - «Пари НН» потребует 5,5 млн евро. Вероятнее всего, сам футболист предпочтет перейти в иностранный клуб. Севикян провел в текущем сезоне 15 матчей в Мир РПЛ, где сумел забить 4 гола.

Тем временем, «Локомотиву» необходимо собрать средства для перехода Лукаса Веры. Согласно утверждению инсайдера Ивана Карпова, московский клуб договорился о приобретении полузащитника у «Оренбурга» за 300 млн рублей. Первая часть суммы (150 млн) будет перечислена зимой, но на вторую половину суммы (еще 150 млн) у «Локомотива» нет достаточных ресурсов. Клубу предстоит либо совершить продажу игрока, либо найти экономическую выгоду в другой сделке.

Известно, что «Пари НН» предложил «Локомотиву» приобрести хавбека Константина Марадишвили за 60 млн рублей. При этом нижегородцы согласны отказаться от аналогичной суммы, если форвард Тимур Сулейманов совершит еще одно результативное действие (в таком случае у «Локомотива» будет всего 10 дней на перевод денег).