Футбольный клуб, за который играет выходец из Дубны, установил неожиданный мировой рекорд

2 декабря клуб «Пари Нижний Новгород», за который играет выходец из Дубны Дмитрий Живоглядов, установил мировой рекорд по количеству людей в кокошниках в хороводе вокруг футбольного поля перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Для фиксации рекорда в город приехала служба протокола Книги мировых рекордов, а по периметру стадиона были расставлены видеокамеры. Кокошники выдавались бесплатно волонтерами.
Матч между «Пари НН» и «Уралом» начался в 19:30 по московскому времени. Дмитрий участвует во встрече.