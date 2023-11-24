Футбольный клуб, за который играет выходец из Дубны, установил неожиданный мировой рекорд

Воспитанник спортивной школы "Дубна" Константин Попов (тренер - Евдокимов О.А.) занял 11 место на Первенстве мира по шахматам до 18 лет.

Воспитанник спортивной школы "Дубна" Константин Попов (тренер - Евдокимов О.А.) занял 11 место на Первенстве мира по шахматам до 18 лет.

21.11.2023 | 14:43

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