Футбольный клуб, за который играет выходец из Дубны, установил неожиданный мировой рекорд

суббота, 02 декабря 2023 | 20:52 618 ФК Пари Нижний Новгород
2 декабря клуб «Пари Нижний Новгород», за который играет выходец из Дубны Дмитрий Живоглядов, установил мировой рекорд по количеству людей в кокошниках в хороводе вокруг футбольного поля перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Для фиксации рекорда в город приехала служба протокола Книги мировых рекордов, а по периметру стадиона были расставлены видеокамеры. Кокошники выдавались бесплатно волонтерами.

Матч между «Пари НН» и «Уралом» начался в 19:30 по московскому времени. Дмитрий участвует во встрече.

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