Заседание Объединенного координационного комитета Мексика – Объединенный институт

В ходе заседания ОКК членами Комитета были заслушаны доклады представителей университетов и исследовательских институтов Мексики и Объединенного института ядерных исследований, посвященные перспективным направлениям для расширения сотрудничества ОИЯИ – Мексика.

Делегацию ОИЯИ на заседании Комитета возглавил вице-директор и сопредседатель Комитета Владимир Кекелидзе, который так прокомментировал результаты:

«На заседании были представлены научные доклады как по уже ведущимся совместным проектам, так и по потенциально новым направлениям нашего сотрудничества. Присутствие на заседании заместителя генерального директора CONAHCyT свидетельствует о высоком интересе агентства к сотрудничеству с ОИЯИ. Мы ожидаем, что CONAHCyT выделит заметные ресурсы на это сотрудничество, начиная с 2024 года».

По итогам заседания члены Объединенного координационного комитета определили пять проектов в качестве основы для развития кооперации ОИЯИ – Мексика. Тематика проектов охватывает физику высоких энергий, материаловедение, радиационные и радиохимические исследования, радиобиологию, ядерную физику и ускорительные технологии. Проекты предполагают взаимные визиты и содержат в себе возможности для студентов и молодых ученых.

Заседание Комитета было организовано в рамках реализации Совместной декларации о намерениях между ОИЯИ и Национальным советом по науке и технологиям Мексики (CONAHCyT), подписанной на полях Ученого совета ОИЯИ в феврале 2023 года. Работа по формированию совместных проектов стартовала на первом заседании Объединенного координационного комитета, состоявшемся 30 мая с. г. в Мексике.