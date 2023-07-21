Команда уроженца Дубны готовится к дуэли с финалистом Кубка России

Футбольный клуб «Нижний Новгород», за который выступает уроженец Дубны Дмитрий Живоглядов, в очередном матче Кубка России сыграет с финалистом прошлого розыгрыша этого турнира – «Краснодаром».

Поединок состоится 29-го августа, и подойдут к нему нижегородцы с кубанцами в разных турнирных ситуациях. Команда Дмитрия Живоглядова с двумя набранными очками занимает третью строчку в своей группе Кубка России, а вот «Краснодар», видимо решив сделать основную ставку на чемпионат, пока не смог набрать ни одного очка в турнире, где в прошлый раз команда дошла до самого финала.

Неудивительно, что и перед матчем в Нижнем Новгороде эксперты беттинг-сферы видят небольшим фаворитом именно хозяев. В частности, открыв удобное мобильное приложение букмекера 1хBet (https://betonmobile.kz/prilozhenie-dlya-stavok-1xbet-kz), в меню которого всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбол, можно увидеть, что шансы команды уроженца Дубны оценены в 39% вероятности. Тогда как гостям из Краснодара отводят чуть менее высокие шансы на победу – 34%.

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При этом стоит упомянуть, что крайние дуэли между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром» редко получались результативными. Из пяти крайних случаев лишь в одном было забито более двух мячей. А если говорить о двух последних свиданиях именно в Кубке России, то в них фиксировались «сухие» победы каждого из соперников – 2:0 в пользу кубанцев и 1:0 – в пользу нижегородцев.

Напомним, что уроженец Дубны Дмитрий Живоглядов присоединился к «Нижнему Новгороду» лишь недавно – в летнее межсезонье, перейдя из московского «Локомотива». За шесть матчей, проведенных в новой команде в разных турнирах этого сезона, фланговый защитник уже успел отметиться одной голевой передачей. И это был как раз «ассист» в матче кубка страны против столичного «Динамо», в котором нижегородцы победили по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.