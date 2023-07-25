50 лет назад вышел мини-сериал "Семнадцать мгновений весны"

В августе 1973 года состоялась премьера фильма «Семнадцать мгновений весны». Это советский 12-серийный художественный телефильм режиссера Татьяны Лиозновой по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Снимался с 1971 по 1973 год.

Действие военной драмы происходит во время Второй мировой войны незадолго до капитуляции Германии — с 12 февраля по 24 марта 1945 года. Главный герой — советский разведчик Максим Максимович Исаев - внедряется в высшие эшелоны гитлеровской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица, чтобы выяснить, кто из немецких руководителей ведет переговоры о "сепаратном мире" с США и Великобританией.

В основу сюжета легли реальные события Второй мировой войны — операция "Санрайз", во время которой власти Германии пытались заключить мир с западными союзниками СССР.

Первую серию зрители увидели 11 августа. Фильм приобрёл широкую популярность в Советском Союзе во время премьерного показа, в связи с чем повторный показ состоялся уже через три месяца, чего ранее никогда не было Во время показа все 12 вечеров в стране почти не было уличной преступности, резко возрастало потребление электроэнергии и снижалось потребление воды — люди сидели у телевизоров. По разным оценкам, в дни премьеры фильм посмотрели около 70 миллионов человек.