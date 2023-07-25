50 лет назад вышел мини-сериал "Семнадцать мгновений весны"

В августе 1973 года состоялась премьера фильма «Семнадцать мгновений весны». Это советский 12-серийный художественный телефильм режиссера Татьяны Лиозновой по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Снимался с 1971 по 1973 год.
Действие военной драмы происходит во время Второй мировой войны незадолго до капитуляции Германии — с 12 февраля по 24 марта 1945 года. Главный герой — советский разведчик Максим Максимович Исаев - внедряется в высшие эшелоны гитлеровской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица, чтобы выяснить, кто из немецких руководителей ведет переговоры о "сепаратном мире" с США и Великобританией.
В основу сюжета легли реальные события Второй мировой войны — операция "Санрайз", во время которой власти Германии пытались заключить мир с западными союзниками СССР.
Первую серию зрители увидели 11 августа. Фильм приобрёл широкую популярность в Советском Союзе во время премьерного показа, в связи с чем повторный показ состоялся уже через три месяца, чего ранее никогда не было Во время показа все 12 вечеров в стране почти не было уличной преступности, резко возрастало потребление электроэнергии и снижалось потребление воды — люди сидели у телевизоров. По разным оценкам, в дни премьеры фильм посмотрели около 70 миллионов человек.
В 1976 году создатели фильма были удостоены Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а в 1978 году — премии КГБ СССР. Несколько лет спустя авторы и исполнители главных ролей были награждены орденами.
Режиссёру Татьяне Лиозновой удалось привлечь к съёмкам целый ряд ведущих советских актёров. По количеству актёров, удостоенных звания народного артиста СССР (до или после выхода картины), этот фильм является одним из лидеров в истории советского кино.
Из тех, кто снимался в фильме, этого звания были удостоены: Леонид Броневой (1987), Николай Гриценко (1964), Лев Дуров (1990), Евгений Евстигнеев (1983), Владимир Кенигсон (1982), Василий Лановой (1985), Ростислав Плятт (1961), Вячеслав Тихонов (1974), Олег Табаков (1988), Ефим Копелян (1973, голос за кадром).
Фильм был удостоен и народной премии - он сразу же был разобран на цитаты и стал источником серии анекдотов "про Штирлица".
Выбор артиста на главную роль был непростой задачей для режиссера. Изначально было несколько претендентов. В качестве Штирлица рассматривались Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов, Юрий Соломин и даже Арчил Гомиашвили - будущий Остап Бендер.
Однако, в отличие от остальных, у Вячеслава Тихонова было одно преимущество, и оно заключалось в том, что на момент начала съемок он не был занят в других проектах и был готов отдать фильму целых три года. Помимо этого, его сдержанная манера игры как нельзя лучше подошла для роли советского разведчика, и сейчас уже невозможно представить себе кого-то другого в этом образе.
Первые съемки фильма состоялись в ГДР. Там предстояло отснять все натурные эпизоды Штирлица в Берлине, а также убийство им гестаповского провокатора Клауса в исполнении Льва Дурова. Однако выехать Дурову за границу не удалось. Его подвело чувство юмора.
Во время отборочной комиссии, которая решала, достоин или нет Дуров чести выехать за рубеж, артист неудачно пошутил, отвечая на вопрос о том, как выглядит флаг СССР. Дуров сказал:
"Он выглядит очень просто: черный фон, на нем белый череп и две перекрещенные берцовые кости. Называется флаг "веселый Роджер"…
В итоге убийство Клауса снимали в подмосковном лесу.
Вообще съемки "Семнадцати мгновений весны" проходили и за границей, и в разных городах Советского Союза. Авторам фильма по разным причинам приходилось менять локации.
Так, например, сцену, где пастор Шлаг переходит швейцарскую границу, на самом деле снимали в Грузии. Застенки гестапо оформили в Бутырской тюрьме. Зоологический музей, где Штирлиц ждал Бормана, отсняли в Ленинграде. А за несколько часов до провала профессор Плейшнер начинает идти в Мейсене в Германии, затем смотрит на медвежат в Тбилисском зоопарке, доходит до Блюменштрассе и погибает в Риге.
Одним из самых запоминающихся и трогательных моментов в картине стала встреча Штирлица с женой в кафе "Слон". Изначально этой сцены в сценарии не было — она появилась благодаря Вячеславу Тихонову. Говорили, что идею ему подал легендарный советский разведчик-нелегал Конон Молодый, с которым артист дружил.
Однажды он рассказал, как ему устроили встречу с женой после многолетней разлуки. На съемках Тихонов вспомнил эту удивительную историю и поделился ею с Татьяной Лиозновой. После недолгой паузы Лиознова воскликнула: "Блеск, мы сделаем это!"
Элеонора Шашкова сыграла более 50 ролей в кино и на сцене, но в памяти зрителей она навсегда останется женой Штирлица. Узнавать на улицах Элеонору стали лет через пять после выхода фильма, когда актриса приблизилась к возрасту своей героини.
Сцена свидания длится восемь минут (а непосредственно друг на друга Штирлиц и его жена смотрят пять с половиной) — по кинематографическим меркам нонсенс. Зрители назвали ее самой запоминающейся в фильме.
На роль Гитлера первоначально пробовались Леонид Куравлев и Леонид Броневой , однако в итоге эта роль досталась актёру из ГДР Фрицу Дицу.
Айсман стал одноглазым по воле Татьяны Лиозновой. Леониду Куравлёву не давался характер персонажа. Чтобы помочь ему, Лиознова придумала эту яркую деталь: «сразу появилась биография».
Мюллер — кинороль Леонида Броневого, которая принесла ему всесоюзную известность. У режиссёрской группы не было фотографий реального Генриха Мюллера. В результате образ шефа гестапо, созданный в фильме Леонидом Броневым, весьма далёк от оригинала.
У Юлиана Семёнова Мюллер лет на десять старше Штирлица, это ясно из его реплик. На самом деле Мюллер родился в 1900 году, и в 1945 году ему было 45 лет, как и вымышленному Штирлицу. Вячеслав Тихонов и Леонид Броневой — ровесники (оба 1928 года рождения), и на момент выхода фильма на экраны в 1973 году им тоже было по 45 лет. Реальный Мюллер был худощавым горбоносым брюнетом среднего роста, а не низеньким пухлым человеком с лысиной и добродушным лицом, как в фильме.
Сам Броневой утверждал, что если бы тогда знал внешность исторического Мюллера, то, скорее всего, отказался бы от роли. Характерное движение головой, которое появляется у Мюллера в минуты раздражения, придумали прямо на съёмочной площадке: у рубашки Броневого оказался слишком тесный воротник.
Олег Табаков, напротив, оказался так похож на реального Вальтера Шелленберга, что, по воспоминаниям Юрия Визбора, после выхода фильма на экраны Табакову пришло письмо из Германии от племянницы Шелленберга, в котором актёра благодарили и говорили, что неоднократно пересматривали фильм, чтобы ещё раз взглянуть на «дядю Вальтера».
В романе нет "старушки-одуванчика" фрау Заурих. Её придумала Татьяна Лиознова, чтобы «очеловечить» образ Штирлица.
Лиознова сначала приглашала на эту роль Фаину Раневскую, но та, просмотрев наброски сочинённых для неё Ю. Семёновым сцен, наотрез отказалась. В итоге фрау Заурих сыграла Э. Мильтон, а эпизоды с ней пришлось сочинять режиссёру, порой импровизируя перед камерой.
Лиознова вспоминала об этой работе с Эмилией Мильтон: «…мне так жалко было её отпускать, что я тут же садилась за сценарий и писала продолжение их встреч».
В дублированном на немецкий язык варианте фильма Штирлица озвучивал актёр из ГДР Отто Мелис — исполнитель роли Гельмута. Самого Гельмута дублировал другой немецкий актёр.
В качестве главного консультанта фильма в титрах оригинальной чёрно-белой версии указан генерал-полковник С. К. Мишин. На самом деле, под этим псевдонимом скрывался первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал-полковник Семен Кузьмич Цвигун (в цветной версии уже указан именно он).
Упомянутая в титрах фамилия другого консультанта — Колх — псевдоним генерал-майора КГБ Георгия Пипии, который участвовал в фильме по личному поручению Председателя КГБ Юрия Андропова.