Производитель косметики Librederm расширяет производство в ОЭЗ "Дубна"

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понедельник, 20 мая 2024 | 18:49 691 КО
Бренд инновационной косметики Librederm анонсировал строительство на собственном заводе в Дубне новой производственной линии площадью 5,6 тыс квадратных метров. Ее планируется ввести в строй в марте 2025 года.

Запуск линии даст возможность нарастить выпуск в два раза — более чем до 3 000 000 единиц продукции в месяц. На этой современной площадке планируют производить лимитированные партии антивозрастных средств, а также БАДы и другие новые продукты.

По оценке специалистов Librederm, разработка косметического средства занимает от 9 месяцев до 2 лет. Срок большой, потому что продукт проходит многочисленные исследования.

Завод в Дубне был открыт в 2017 году. Компания решила локализовать производство для российского потребителя на фоне роста спроса на продукцию и дефицита контрактных мощностей. Кроме того, таким образом можно будет усилить контроль качества за продуктом. Завод в Дубне является одной из 14 площадок бренда (в том числе зарубежных) по производству косметики.

Бренд первым запустил косметический проект в Свободной экономической зоне "Дубна". Сегодня завод занимает 4,5 тыс. квадратных метров, на предприятии трудятся более 200 специалистов с большой экспертизой в обращении с высокотехнологичными линиями. Дубенский завод входит в ТОП-3 инновационных площадок, на которых делают кремы под маркой Librederm. Одна из ее особенностей — уникальная система дуо-ионизации воды и наличие высокоточных лабораторий.

Продукция, производимая в Дубне, поставляется в аптечные сети и торговые точки по всей России, а также еще в 19 стран мира, в том числе в государства СНГ и Азии.

Согласно данным статистики, бренд входит в число лидеров по продажам в штуках среди всей селективной косметики в аптеках России (ООО «ДСМ Групп» за 2023 г.) и в топ-10 косметических компаний рынка FMCG (данные Nielsen за 2023 г.). Одновременно увеличиваются объемы онлайн-продаж. Ecom-направление прирастает более, чем на 50% ежегодно.

«Одно из конкурентных преимуществ бренда — использование высококачественного сырья ведущих мировых поставщиков. Все ингредиенты проходит несколько этапов контроля», — подтверждает директор по качеству Альфонсо Ромеро де Ла Торре.

 
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