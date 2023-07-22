Жителя Конаково высокотехнологично развели на "инвестировании в энергетический комплекс"

Также сама техническая схема организации процесса виделась заявителю слишком логичной и сложной для банального мошенничества, слишком правдоподобной, особенно после того, как он наблюдал растущий на его онлайн кошельке доход.

Потерпевший рассказал, что увидел в Интернете рекламное предложение о возможности пассивного заработка на инвестировании и оставил заявку. Вскоре с ним связались «представители биржевой торговли», переведя общение в мессенджер.

Незнакомцы предупредили о том, что биржевая торговля - заработок весьма сложный и посоветовали ему пройти обучающий курс при помощи установки специального приложения, позволяющего вести переговоры в звуковом и видеоформате. Также по указанию звонивших заявитель установил специальные приложения для участия в инвестировании и торговле криптовалютой.

В дальнейшем под чутким руководством «менеджеров» и «консультантов» мужчина прошёл регистрацию в указанных сервисах, выбрал продавцов, зарезервировал сделку и произвёл пополнение банковских карт продавцов со своей карты. К слову, в какой-то момент игрок, решив убедиться в благонадёжности предприятия, попробовал вывести деньги с криптовалютного кошелька - операция удалась, и он продолжил инвестировать.

В общей сложности мужчина пополнил банковские карты продавцов на сумму больше 650 000 рублей. Он понял, что стал жертвой аферистов лишь после того, когда захотел, но не смог вывести заработанные деньги. Стоит заметить, что собственных денег у потерпевшего было немногим более ста тысяч, остальная же сумма - кредитные деньги. Так мужчина не только ничего не заработал, но и попал в кредитную кабалу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».