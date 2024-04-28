Дубненская больница стала «Лучшим социальным партнером» по оценке Московской областной организации Профсоюза

суббота, 27 апреля 2024 | 16:33 472 Дубненская больница
На пленуме комитета Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, который прошел 24 апреля в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского, подвели итоги работы, выбрали и отметили лучшие медицинские учреждения.

Дубненская больница стала победителем в номинации «Лучший социальный партнер» по итогам 2023 года. Диплом победителя вручила Председатель Московской областной организации Профсоюза Нина Суслонова.

«Для Дубненской больницы в работе Профсоюзной организации эта высокая оценка и награда была отмечена и вручена впервые. Я благодарю своих коллег за активную и продуктивную работу в этом направлении, свой коллектив, который доверяет и поддерживает развитие профсоюзной деятельности. Результат позитивной динамики – это наша с вами общая совместная работа и партнерство», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Напомним, что рост численности профсоюзного членства в Дубненской больнице в течение прошлого года вырос с 10% до 74%.

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