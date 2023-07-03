Ученая из Объединенного института – победитель конкурса научных студенческих работ

понедельник, 03 июля 2023 | 13:14     119
Инженер НЭОФЭЧ ЛЯП ОИЯИ Анна Степанова стала победителем конкурса научных студенческих работ имени Р. В. Хохлова на физическом факультете МГУ.

Диплом I степени был присужден выпускнице дубненской кафедры Физики элементарных частиц МГУ по результатам защиты магистерской диссертации.

Две дубненские кафедры МГУ — Физики элементарных частиц (заведующий - академик РАН Виктор Матвеев) и Фундаментальных ядерных взаимодействий (заведующий - академик РАН Григорий Трубников) — уже в течение многих лет успешно готовят специалистов для работы в ОИЯИ и в других научных центрах, в том числе, в странах-участницах Института. Тематика студенческих научных работ отражает все многообразие научных направлений ОИЯИ.

В частности, работа Анны Степановой «Расчет точности определения параметров осцилляций нейтрино в ускорительных нейтринных экспериментах с длинной базой» посвящена одному из наиболее интересных и перспективных направлений современной физики частиц – нейтринной физике. Свою работу Анна выполнила под руководством д. ф.-м. н, профессора Александра Ольшевского и научного консультанта, к. ф.-м. н Людмилы Колупаевой. За достижения подопечной, Александру Ольшевскому и Людмиле Колупаевой была объявлена благодарность приказом декана физического факультета МГУ.

Конкурс имени академика Рема Викторовича Хохлова ежегодно проводится среди примерно 300 выпускников Физического факультета МГУ и состоит из нескольких этапов, которые включают в себя отбор лучших работ на кафедрах и два тура конкурса, с докладом/защитой работы в финале перед представительным жюри.

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