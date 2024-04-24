В ОЭЗ «Дубна» запустили производство запчастей для буровых установок

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Альфа Инжиниринг» разрабатывает и производит компоненты тормозных систем, а также их составных частей и комплектующих.

В этом году на предприятии реализован еще один проект, в рамках которого запущено серийное производство тормозного суппорта для буровых установок, которое станет аналогом импортной продукции. Инвестиции в проект — 50 млн рублей. В результате реализации инвестпроекта, резидент ОЭЗ «Дубна» создал порядка 30 рабочих мест.

Тормозной суппорт компании «Альфа Инжиниринг» изготовлен полностью из отечественных комплектующих. Компания планирует продолжить развивать импортозамещающее направление в сфере машиностроения и разработать еще несколько моделей тормозных механизмов для специальной техники, которые станут аналогами импортных образцов.