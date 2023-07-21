Команда уроженца Дубны Дмитрия Живоглядова успешно стартовала в Кубке России

Попав в очень непростую группу, в которую жребий «подсунул» нижегородцам московские «Динамо» со «Спартаком», а также крепкий «Краснодар», уроженец Дубны Дмитрий Живоглядов и его партнеры не стали мириться с ролью «мальчиков для битья». И уже в первом туре групповой стадии «Нижний Новгород» преподнес сюрприз экспертам и болельщикам, обыграв в домашнем поединке по пенальти столичных «динамовцев» (1:1 в основное время и 4:3 в 11-метровой серии).

Стоит сказать, что непосредственное участие в добыче важного результата для команды принял и сам Живоглядов – именно с его голевой передачи был забит единственный гол «Нижнего Новгорода» в основное время, который записал на свой счет полузащитник Эдгар Севикян.

После стартового тура «Нижний Новгород» гарантированно будет в «двойке» лучших команд своей группы, кроме того – прогноз на будущее команды уроженца Дубны улучшили и эксперты беттинг-сферы. В частности, в линии известного букмекера Бет Бум, предлагающего актуальные котировки на российские футбольные турниры, шансы «Нижнего Новгорода» на выход из группы кубкового соревнования заметно повысились. Теперь болельщики, планирующие использовать свой фрибет betboom для пари на попадание команды Живоглядова в плей-офф, будут иметь около 40% шансов на успех. Хотя ранее этот показатель не превышал и 30%.

Отметим также, что слегка повысились шансы «Нижнего» и на победу в своем квартете. Если раньше в мобильном приложении Бет Бум (https://betonmobile.ru/prilozhenie-bingo-boom) такая вероятность оценивалась всего в 5%, то сейчас показатель «подрос» до отметки в 7% шансов. Фаворитами все равно остаются конкуренты нижегородцев, но стартовый успех команды Дмитрия Живоглядова красноречиво намекает – без боя этот крепкий коллектив не собирается сдаваться никому.

Следующий матч «Нижнего Новгорода» в Кубке России по футболу состоится уже в августе – восьмого числа последнего летнего месяца команда отправится в гости к московскому «Спартаку», и постарается доказать неслучайность своего дебютного успеха в противостоянии с другим столичным клубом.

После этого «Нижний Новгород» снова ждут родные болельщики – 29-го августа команда померяется силами с «Краснодаром» на домашнем стадионе.