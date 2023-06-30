Фабрика троллей Евгения Пригожина ищет нового владельца

Силовики изъяли технику из всех офисов хозяина ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге еще в ходе мятежа 24 июня. Многие сотрудники не вышли на работу. В тот же день Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам медиагруппы «с целью пресечь распространение призывов к участию в военном мятеже».

Теперь сотрудники фабрики троллей и другие медиа-ресурсы Евгения Пригожина ждут скорой смены владельца. Наиболее вероятным претендентом на эти активы сотрудники считают структуры Юрия Ковальчука - «Национальную медиа группу», а ее потенциальным куратором — администрацию Президента РФ. У ресурсов есть реальная аудитория, и есть сотрудники с определенным опытом работы. Поэтому об уничтожении холдинга Пригожина речь не идет, решается вопрос о новом управлении.

А между тем:

«Ротонда» пишет со ссылкой на неназванный источник, что Пригожин «распустил медиахолдинг „Патриот“, в том числе и фабрику троллей».

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» — тоже со ссылкой на источник — написал: «Пригожин лично объявил о ликвидации медиа-холдинга Патриот. Все сотрудники в стадии увольнения».

Официальные СМИ Пригожина объединены в медиахолдинг «Патриот». В него входит ключевое медиа Пригожина — РИА «Федеральное агентство новостей» («ФАН») — и десяток других сайтов. Все они зарегистрированы как СМИ, опубликованные там материалы попадают в новостные агрегаторы — например, в «Яндекс.Новости».