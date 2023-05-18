Выяснилась новая должность бывшего Главы Дубны Сергея Куликова

Основными организаторами ежегодной конференции стали правительство Московской области, администрация и Совет депутатов г.о. Дубна, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, Союз развития наукоградов, ТПП Московской области и ТПП г. Дубна, Некоммерческое партнерство «Дубна». В форуме принимают участие представители бизнеса, исследовательских центров и институтов развития, наукоградов и других территорий с высоким научно-технологическим потенциалом, а также банков и учебных заведений.
В Дубне пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы»
В качестве спикера выступил и бывший Глава Дубны Сергей Куликов - ныне специальный представитель директора Объединенного института ядерных исследований. Он отметил, что в обеспечении технологического суверенитета России важен комплексный подход. В своем выступлении акцентировал внимание на важности активного взаимодействия науки, бизнеса и государства, необходимости более активной поддержки территорий с высоким технологическим потенциалом, в том числе в вопросах кадрового обеспечения предприятий, ведущих свою деятельность в прорывных научно-технологических направлениях.