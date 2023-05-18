Выяснилась новая должность бывшего Главы Дубны Сергея Куликова

четверг, 18 мая 2023 | 21:36     116
18 мая в ОЭЗ «Дубна» начала работу XII Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы».

Основными организаторами ежегодной конференции стали правительство Московской области, администрация и Совет депутатов г.о. Дубна, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, Союз развития наукоградов, ТПП Московской области и ТПП г. Дубна, Некоммерческое партнерство «Дубна». В форуме принимают участие представители бизнеса, исследовательских центров и институтов развития, наукоградов и других территорий с высоким научно-технологическим потенциалом, а также банков и учебных заведений.

 

В Дубне пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы»

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В Дубне пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы»
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Сергей Куликов
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