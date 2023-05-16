В Дубне пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы»

Со времени создания Научного парка МГУ в 1992 году и Фонда Бортника (Фонд содействия инновациям) в 1994 году в России накоплен значительный опыт организации взаимодействия государства, науки и бизнеса при ведении новых разработок. Вместе с тем, изменившаяся геополитическая ситуация требует сосредоточиться на решении наиболее важных для страны задач, найти более эффективные механизмы дальнейшей работы в сфере создания отечественной высокотехнологичной продукции.

В обсуждении вопросов повышения эффективности государственной поддержки создания новых продуктов/технологий примут участие представители Внешэкономбанка, Агентства стратегических инициатив, ГК «Ростех», ИЦ «Сколково», Минобрнауки России, Объединенного института ядерных исследований, Научного парка МГУ, Российского центра научной информации, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Высшей школы экономики, МИЭТ, Технопарка Новосибирского академгородка, представители наукоградов.

Вторая тема конференции посвящена вопросам совершенствования законодательства и государственной поддержке наукоградов и других территорий с высоким научно-технологическим потенциалом. По поручению правительства России, эта тема в последние три года активно изучалась Агентством стратегических инициатив и Минобрнауки России при поддержке депутатов Государственной Думы.

Десятки команд наукоградов, атомных и космических городов приняли участие в обсуждениях и конкурсных отборах в ходе Архипелага 2021 (Великий Новгород) и Архипелага 2022 (Севастополь). По результатам выступления директора ОИЯИ Г.В. Трубникова, на февральском Совете по науке и образованию Президентом РФ дано поручение правительству о дополнительных мерах по инфраструктурному развитию территорий с высоким научно-техническим потенциалом.

В обсуждении вопросов функционирования и развития таких территорий 19 мая в Дубне примут участие депутаты Госдумы, представители Минобрнауки России, Агентства стратегических инициатив, правительства Московской области, наукоградов, Москвы, Долгопрудного, Иннополиса, Гатчины, ГК «Росатом», АО «ТВЭЛ», Союза развития наукоградов, Сибирского отделения РАН, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», ОИЯИ и других исследовательских центров.

Третья тема конференции имеет, скорее, местное значение. Реализация планов развития организаций научно-производственного комплекса и ОЭЗ «Дубна» потребует в период до 2030 года создания порядка восьми тысяч рабочих мест. Примерно половину из них должны составить рабочие и специалисты со средним профессиональным образованием. В ходе конференции планируется обсудить вопросы взаимодействия дубненских предприятий с расположенными в городе или в его окрестностях колледжами и техникумами. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве с Дмитровским техникумом (подразделения в Дмитрове, Новосиньково, Запрудне и Дубне), колледжем Университета «Дубна», Дмитровским институтом непрерывного образования и Савеловским колледжем. В интересах предприятий Дубны соглашения подпишут администрация г.о. Дубна, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», НП «Дубна».