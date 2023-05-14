Украинские ПВО научились сбивать новейшие российские крылатые ракеты, разработанные в подмосковной Дубне

По всей Украине объявляли воздушную тревогу. За ночь украинские силы ПВО уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 18 дронов-камикадзе «Шахед», а также три крылатые ракеты: Х-101, Х-555, Х-55, разработанные в дубненском ГосМКБ "Радуга". Об уничтожении «Калибров» в сообщении ВСУ не сказано.

X-55

Х-55 («изделие 120», также РКВ-500) — ещё советская стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в дубненском МКБ «Радуга» под руководством И.С.Селезнёва в конце 1970-х - начале 1980-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков. Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-160 и модернизированные Ту-95.

В 1971 году с инициативой о создании новой малогабаритной маловысотной дозвуковой крылатой с ядерной боевой частью ракеты дальнего радиуса действия выступило само руководство МКБ «Радуга». Сборка первых экспериментальных образцов «изделия 120» начались в Дубне уже в начале 1978 года, но из-за высокой загрузки дубненского производства выпуском ныне устаревших Х-22, было принято решение о развёртывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО). На первых порах там выпускались отдельные части ракеты, с передачей их на досборку в Дубну, но впоследствии в Харькове был налажен выпуск изделия полностью.

31 декабря 1983 г. комплекс воздушного базирования в составе Х-55 и самолёта-носителя Ту-95МС был официально принят на вооружение, а в декабре 1986 года производство Х-55 на ХАПО было свёрнуто и перенесено на завод им. ХХ партсъезда в городе Киров (ныне ОАО «ВМП АВИТЕК»).

В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ.

X-555

X-555 разработана в МКБ «Радуга» в качестве неядерной крылатой ракеты большой дальности на базе стратегической крылатой ракеты с увеличенной дальностью полета Х-55СМ. Ракета оснащена улучшенной более современной системой наведения.

Летные испытания ракет Х-555 проводились в 2002 г. Завершающие пуски Государственных испытаний Х-555 выполнены 16 августа 2005 года по полигону Пембой (Воркута) с самолетов Ту-160.