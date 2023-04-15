Украинские эксперты ожидают сюрпризов от новой российской крылатой ракеты, которые планируется производить в Дубне

суббота, 15 апреля 2023 | 15:56     154
Речь идет о крылатых ракетах авиационного базирования, которые носят рабочее обозначение «изделие 715».

По данным украинской разведки, РФ собирается запустить производство этих ракет уже летом, а к осени накопить арсенал, которого хватит для массированных ударов по Украине.

Характеристики ракеты указываются лишь примерно. Например, ее длина будет всего шесть метров, полетная масса - 1 600 килограммов, дальность полета - 1 500 километров, а скорость от 700 до 950 км/ч. Боевая часть ракеты будет в двух вариантах — БС-715П «проникающая», которая способна уничтожать укрепления, и БС-715К «кассетная», необходимая для ударов по площадям. Также сообщается, что новое изделие будет иметь стелс-технологию, аналогичную той, которая применяется на ракете Х-101, разработанной в подмосковной Дубне.

Предположительно, именно эту ракету презентовали Дмитрию Медведеву при посещении им предприятия ГосМКБ "Радуга" в Дубне 2 февраля.

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Украинские эксперты указывают, что ракету, вероятнее всего, будут производить на подмосковном заводе ГосМКБ "Радуга" в Дубне, где боеприпасу уже присвоили новый индекс «изделие 720».

Главную опасность этой ракеты представляет то, что ее носителем может быть совершенно любой самолет стратегической авиации ВКС РФ. Например, Ту-22М3 сможет нести 8 таких ракет, Ту-160 возьмет на борт уже 12 ракет, а турбовинтовой Ту-95МС (один из них носит название "Дубна") сможет поднять сразу 14 «изделий 720», причем 6 из них будут располагаться на внешней подвеске.

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Также эксперты отмечают более простую и дешевую конструкцию ракеты по сравнению с ракетой Х-101. Из этого делается вывод, что российский ВПК сможет произвести достаточное количество ракет. Впрочем, как подчеркивают украинские эксперты, никаких объективных данных, которые касаются темпов и объемов производства «изделия 720», у них пока нет.

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ГосМКБ Радуга
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Источник:
Военное Дело
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