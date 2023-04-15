Украинские эксперты ожидают сюрпризов от новой российской крылатой ракеты, которые планируется производить в Дубне

По данным украинской разведки, РФ собирается запустить производство этих ракет уже летом, а к осени накопить арсенал, которого хватит для массированных ударов по Украине.

Характеристики ракеты указываются лишь примерно. Например, ее длина будет всего шесть метров, полетная масса - 1 600 килограммов, дальность полета - 1 500 километров, а скорость от 700 до 950 км/ч. Боевая часть ракеты будет в двух вариантах — БС-715П «проникающая», которая способна уничтожать укрепления, и БС-715К «кассетная», необходимая для ударов по площадям. Также сообщается, что новое изделие будет иметь стелс-технологию, аналогичную той, которая применяется на ракете Х-101, разработанной в подмосковной Дубне.

Предположительно, именно эту ракету презентовали Дмитрию Медведеву при посещении им предприятия ГосМКБ "Радуга" в Дубне 2 февраля.