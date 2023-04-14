В Объединенном институте прошла Научная школа для учителей физики Камчатки

пятница, 14 апреля 2023 | 15:00     160
С 3 по 7 апреля в ОИЯИ проходила Научная школа для учителей физики Камчатки. В Дубну приехали 14 педагогов из разных районов края.

Поездка была организована при поддержке Информационного центра ОИЯИ в Камчатском государственном университете. Участники узнали об исследованиях Объединенного института и побывали с экскурсиями в лабораториях Института.

В программу школы входили посещение выставки, посвященной базовым установкам ОИЯИ, лекции сотрудников Института, работа в виртуальном лабораторном практикуме, демонстрация физических экспериментов, визиты в ЛФВЭ, ЛЯР и ЛИТ.

«Мероприятия мы старались подобрать так, чтобы учителя познакомились не только с научной деятельностью Института, но и прониклись духом наукограда, узнали его историю. Ценным дополнением стали экскурсии в библиотеку имени Блохинцева и Физико-математический лицей имени Кадышевского», — рассказала об особенностях школы Елена Карпова, специалист отдела научно-образовательных проектов и программ Учебно-научного центра ОИЯИ.

Отбор учителей проводился при участии Информационного центра ОИЯИ на Камчатке, который за относительно небольшой срок своего существования провел около десятка мероприятий для школьников, студентов и преподавателей естественнонаучных дисциплин региона. Организаторы школы, а также лекторы и гиды, работавшие на школе с камчатскими учителями, отметили их высокий уровень подготовки и мотивированности. Педагоги активно и с интересом «впитывали» информацию, задавали много вопросов, обсуждали внедрение только что полученных знаний в учебный процесс.

Учителя высоко оценили мастер-классы по работе в виртуальном исследовательском лабораторном практикуме, разработанные и проведенные сотрудниками отдела Юрия Панебратцева. Они позволяют проводить эксперименты (в том числе и по ядерной физике) в любой точке мира. Приятным сюрпризом для участников школы стала встреча с академиком Юрием Оганесяном, который поделился с учителями своими мыслями по поводу важности науки в жизни человека.

Тэги: 
ОИЯИ
сотрудничество
образование
Читать в
Оставить отзыв в
 
20.04.2022 | 10:06    347
Студенты Дальневосточного федерального университета на практике в ОИЯИ
18 апреля 2022 г. началась двухнедельная стажировка студентов-физиков 2 и 3 курса Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета в Объединенном институте ядерных исследований.
01.12.2022 | 13:27    348
Студенты из Египта посетили Объединенный институт
28 ноября в рамках «Летнего Многопрофильного университета «Россия-Африка» с экскурсией в Объединенный институт приезжала группа студентов из Египта, проходящих стажировку в Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт»...
08.07.2022 | 22:04    677
ОИЯИ выступил интегрирующей площадкой для двух вузов России
Объединенный институт ядерных исследований активно вовлечен в образовательную деятельность и выступает площадкой связи для вузов страны своего местопребывания — России. Так, в июне университет «Дубна» и Северо-Осетинский государственный университет им. К....