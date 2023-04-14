В Объединенном институте прошла Научная школа для учителей физики Камчатки

Поездка была организована при поддержке Информационного центра ОИЯИ в Камчатском государственном университете. Участники узнали об исследованиях Объединенного института и побывали с экскурсиями в лабораториях Института.

В программу школы входили посещение выставки, посвященной базовым установкам ОИЯИ, лекции сотрудников Института, работа в виртуальном лабораторном практикуме, демонстрация физических экспериментов, визиты в ЛФВЭ, ЛЯР и ЛИТ.

«Мероприятия мы старались подобрать так, чтобы учителя познакомились не только с научной деятельностью Института, но и прониклись духом наукограда, узнали его историю. Ценным дополнением стали экскурсии в библиотеку имени Блохинцева и Физико-математический лицей имени Кадышевского», — рассказала об особенностях школы Елена Карпова, специалист отдела научно-образовательных проектов и программ Учебно-научного центра ОИЯИ.

Отбор учителей проводился при участии Информационного центра ОИЯИ на Камчатке, который за относительно небольшой срок своего существования провел около десятка мероприятий для школьников, студентов и преподавателей естественнонаучных дисциплин региона. Организаторы школы, а также лекторы и гиды, работавшие на школе с камчатскими учителями, отметили их высокий уровень подготовки и мотивированности. Педагоги активно и с интересом «впитывали» информацию, задавали много вопросов, обсуждали внедрение только что полученных знаний в учебный процесс.

Учителя высоко оценили мастер-классы по работе в виртуальном исследовательском лабораторном практикуме, разработанные и проведенные сотрудниками отдела Юрия Панебратцева. Они позволяют проводить эксперименты (в том числе и по ядерной физике) в любой точке мира. Приятным сюрпризом для участников школы стала встреча с академиком Юрием Оганесяном, который поделился с учителями своими мыслями по поводу важности науки в жизни человека.