Подписано соглашение о создании Инфо-центра ОИЯИ на Камчатке

При подписании присутствовали заместитель главного ученого секретаря Института Отилия-Ана Куликов, руководитель Департамента международного сотрудничества ОИЯИ Дмитрий Каманин, заместитель директора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.

Подписание соглашения об открытии Информационного центра будет интересно, прежде всего, школьникам и студентам Камчатки. Это уже второй Информационный центр ОИЯИ в России. У нас есть новый информационный центр в Египте и самый новый – в Софийском университете. В ближайшее время откроется Инфо-центр ОИЯИ в Казахстане и рад других. Таким образом, создается сеть из Инфо-центров, которая уже успешно работает, — сказал Лъчезар Костов.

Вероника Ефименко отметила, что стратегия работы Инфо-центра в КамГУ им. Витуса Беринга уже выстроена и в Университете определен сотрудник, который будет заниматься организацией его работы. Со стороны ОИЯИ координировать взаимодействие с новым Инфо-центром будет начальник группы научных коммуникаций ЛЯП ОИЯИ Елена Дубовик.

Пока у нас не так много студентов, обучающихся на физико-математическом направлении подготовки. Я думаю, что работа с учеными Объединенного института ядерных исследований как раз и позволит нам привлечь молодых людей к этой области благодаря целому ряду мероприятий, которые предлагает ОИЯИ – это стажировки, практики, научные школы, — подчеркнула проректор КамГУ.

Ранее в этот же день в дирекции ОИЯИ Вероника Ефименко обсудила с координаторами института работу будущего Информационного центра, созданного на базе КамГУ им. Витуса Беринга, цели и задачи предстоящей деятельности, а также ближайшие шаги по развитию информационного центра. В ходе дискуссии был отмечен успешный опыт ОИЯИ по проведению вместе с КамГУ им. Витуса Беринга «Камчатской школы по физике элементарных частиц», а также разворачивающееся сотрудничество по использованию метода мюонной радиографии в наблюдениях за вулканами. В планах информационного центра – расширить взаимодействие научных организаций региона с ОИЯИ и, в частности, в ближайшее время провести координационное совещание на эту тему.

В ходе обсуждения нашлось место и для планирования торжественного открытия создаваемого Информационного центра ОИЯИ в Камчатском государственном университете: оно будет запланировано по мере выхода ИЦ на регулярную работу.