Подписано соглашение о создании Инфо-центра ОИЯИ на Камчатке

суббота, 09 октября 2021 | 19:01    
Профессия
     2
7 октября 2021 г. в дирекции Объединенного института ядерных исследований прошла встреча вице-директора ОИЯИ Лъчезара Костова и проректора по научной, инновационной и международной деятельности ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга» Вероники Ефименко, в ходе которой было подписано соглашение об открытии в КамГУ им. Витуса Беринга Информационного центра ОИЯИ.

При подписании присутствовали заместитель главного ученого секретаря Института Отилия-Ана Куликов, руководитель Департамента международного сотрудничества ОИЯИ Дмитрий Каманин, заместитель директора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.

Подписание соглашения об открытии Информационного центра будет интересно, прежде всего, школьникам и студентам Камчатки. Это уже второй Информационный центр ОИЯИ в России. У нас есть новый информационный центр в Египте и самый новый – в Софийском университете. В ближайшее время откроется Инфо-центр ОИЯИ в Казахстане и рад других. Таким образом, создается сеть из Инфо-центров, которая уже успешно работает, — сказал Лъчезар Костов.

Вероника Ефименко отметила, что стратегия работы Инфо-центра в КамГУ им. Витуса Беринга уже выстроена и в Университете определен сотрудник, который будет заниматься организацией его работы. Со стороны ОИЯИ координировать взаимодействие с новым Инфо-центром будет начальник группы научных коммуникаций ЛЯП ОИЯИ Елена Дубовик.

Пока у нас не так много студентов, обучающихся на физико-математическом направлении подготовки. Я думаю, что работа с учеными Объединенного института ядерных исследований как раз и позволит нам привлечь молодых людей к этой области благодаря целому ряду мероприятий, которые предлагает ОИЯИ – это стажировки, практики, научные школы, — подчеркнула проректор КамГУ.

Ранее в этот же день в дирекции ОИЯИ Вероника Ефименко обсудила с координаторами института работу будущего Информационного центра, созданного на базе КамГУ им. Витуса Беринга, цели и задачи предстоящей деятельности, а также ближайшие шаги по развитию информационного центра. В ходе дискуссии был отмечен успешный опыт ОИЯИ по проведению вместе с КамГУ им. Витуса Беринга «Камчатской школы по физике элементарных частиц», а также разворачивающееся сотрудничество по использованию метода мюонной радиографии в наблюдениях за вулканами. В планах информационного центра – расширить взаимодействие научных организаций региона с ОИЯИ и, в частности, в ближайшее время провести координационное совещание на эту тему.

В ходе обсуждения нашлось место и для планирования торжественного открытия создаваемого Информационного центра ОИЯИ в Камчатском государственном университете: оно будет запланировано по мере выхода ИЦ на регулярную работу.

Тэги: 
ОИЯИ
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
07.10.2021 | 09:40   
Профессия
    1013
Проект ОИЯИ выиграл грант Министерства науки и высшего образования России
Проект Объединенного института ядерных исследований «Разработка и создание элементов экспериментальных станций на ...
ОИЯИ | наука
09.10.2021 | 09:38   
Профессия
    8
Дубна на фестивале NAUKA 0+ в Москве
8-10 октября 2021 года в Москве проходит ключевое событие Года науки и технологий – Всероссийский фестиваль NAUKA 0+....
ОИЯИ | фестиваль | наука
08.10.2021 | 14:39   
Профессия
    975
Проект резидента ОЭЗ «Дубна» поспособствует импортозамещению
Компания ООО «ЭЙС Технологии» получила разрешение на ввод в эксплуатацию построенного офисно-производственного здания...
ОЭЗ Дубна | электроника