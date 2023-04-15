Академик Юрий Оганесян учредил ежегодную премию для молодых ученых

суббота, 15 апреля 2023 | 10:40     137
Об учреждении премии было объявлено в день 90-летнего юбилея Юрия Оганесяна, празднование которого состоялось 14 апреля в Центральном доме ученых РАН в Москве. Стать лауреатами премии «Оганесон» смогут не только молодые ученые, но и популяризаторы науки.

Программа премии нацелена на поощрение молодых ученых и специалистов, достигших успехов в теоретических и экспериментальных исследованиях в области физики, химии, биологии и прикладных задач. Кроме этого, премией будут отмечаться научные журналисты и популяризаторы науки. Старт конкурса на соискание премии «Оганесон» запланирован на лето-осень 2023 года.

Напомним, что в 2022 году академик Юрий Оганесян стал лауреатом Научной премии Сбера за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей. Свое вознаграждение в размере 20 млн рублей академик Оганесян решил направить на поддержку научной молодежи.

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«Премия Сбера вручена за результат, в который вложен труд очень многих людей, некоторые из которых не дожили до сегодняшних дней. Поэтому было принято решение направить эти средства на поддержку молодежи. – отметил Юрий Оганесян, комментируя учреждение премии. – Я считаю очень важным, чтобы премия вручалась не только за научный результат. Наука – это творческий труд, который требует от человека широкого кругозора, знаний, понимания приоритетов и твердости устремлений. И те кто смогут талантливо об этом рассказать должны быть также отмечены этой премией за усилия в области образования, пропаганды и популяризации науки».

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«В свой день рождения, и особенно – в юбилей, приятно не получать подарки, а дарить их, и Юрий Цолакович решил сделать молодым ученым подарок, учредив премию «Оганесон», — отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников в своем выступлении на торжественном семинаре в Центральном доме ученых.

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