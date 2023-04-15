Академик Юрий Оганесян учредил ежегодную премию для молодых ученых

Программа премии нацелена на поощрение молодых ученых и специалистов, достигших успехов в теоретических и экспериментальных исследованиях в области физики, химии, биологии и прикладных задач. Кроме этого, премией будут отмечаться научные журналисты и популяризаторы науки. Старт конкурса на соискание премии «Оганесон» запланирован на лето-осень 2023 года.

Напомним, что в 2022 году академик Юрий Оганесян стал лауреатом Научной премии Сбера за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей. Свое вознаграждение в размере 20 млн рублей академик Оганесян решил направить на поддержку научной молодежи.