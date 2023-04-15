Академик Юрий Оганесян учредил ежегодную премию для молодых ученых

Программа премии нацелена на поощрение молодых ученых и специалистов, достигших успехов в теоретических и экспериментальных исследованиях в области физики, химии, биологии и прикладных задач. Кроме этого, премией будут отмечаться научные журналисты и популяризаторы науки. Старт конкурса на соискание премии «Оганесон» запланирован на лето-осень 2023 года.
Напомним, что в 2022 году академик Юрий Оганесян стал лауреатом Научной премии Сбера за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей. Свое вознаграждение в размере 20 млн рублей академик Оганесян решил направить на поддержку научной молодежи.
Юрий Оганесян стал победителем Научной премии от Сбера
«Премия Сбера вручена за результат, в который вложен труд очень многих людей, некоторые из которых не дожили до сегодняшних дней. Поэтому было принято решение направить эти средства на поддержку молодежи. – отметил Юрий Оганесян, комментируя учреждение премии. – Я считаю очень важным, чтобы премия вручалась не только за научный результат. Наука – это творческий труд, который требует от человека широкого кругозора, знаний, понимания приоритетов и твердости устремлений. И те кто смогут талантливо об этом рассказать должны быть также отмечены этой премией за усилия в области образования, пропаганды и популяризации науки».
Московий, Дубний, Флеровий, Оганесон: человеку, чей домашний адрес складывается из названий элементов таблицы Менделеева, сегодня - 90 лет!
«В свой день рождения, и особенно – в юбилей, приятно не получать подарки, а дарить их, и Юрий Цолакович решил сделать молодым ученым подарок, учредив премию «Оганесон», — отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников в своем выступлении на торжественном семинаре в Центральном доме ученых.