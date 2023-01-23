«Фонд Андрея Сахарова» признан нежелательной организацией в России

Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

В Дубне в мае 1968 года недавно построенной улице "по просьбе бюро ГК ВЛКСМ" было присвоено наименование "улица 50 лет ВЛКСМ". В 1990-м году под впечатлением от первых съездов народных депутатов СССР, в институтской части города у инициативной группы граждан возникло предложение переименовать улицу "50 лет ВЛКСМ" в честь скончавшегося на II-м Съезде народного депутата СССР, лауреата Нобелевской премии мира академика А.Д.Сахарова. Это движение завершилось успехом - на глобусе Дубны появилась "улица имени академика А.Д.Сахарова".

Андрей Дмитриевич Сахаров (21 мая 1921, Москва — 14 декабря 1989, Москва) — советский физик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Впоследствии — общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.