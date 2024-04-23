Национальный день донора отметили в Дубне новой выездной акцией

вторник, 23 апреля 2024 | 19:14 703 Дубненская больница
Подмосковный Центр крови и Дубненская больница провели очередную донорскую акцию 22 апреля в ДК "Октябрь" в Дубне.

Мероприятие приурочено к Национальному Дню донора и вновь объединило десятки дубненцев.

«Желающих стать донорами было больше ста человек, благодаря чему заготовлено более 40 литров крови. Выражаем слова признательности и благодарности Почетным донорам Дубны и тем, кто сдал кровь впервые. Спасибо всем тем, кто не остается равнодушным, регулярно поддерживает донорское движение, приходит сам и приобщает своих близких, коллег и друзей», — поделился главный врач Игорь Давронов.

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