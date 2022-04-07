Студенты университета «Дубна» проходят практику в ЛНФ ОИЯИ

Эта установка является единственным в мире импульсным реактором периодического действия на быстрых нейтронах и используется для изучения свойств конденсированных сред с помощью рассеяния нейтронов. Студенты университета «Дубна» проходят в ЛНФ практико-ориентированное обучение. Дипломные работы многих студентов посвящены тем работам, которые они выполняли, находясь на практике в ЛНФ. Взаимодействуя с Лабораторией, университет нацелен выпускать высококвалифицированных инженеров-электронщиков, инженеров-механиков и инженеров-программистов.

«Для нашей лаборатории главное в сотрудничестве с университетом – это участие студентов с разных кафедр университета в разработке и создании тех экспериментальных установок, которые мы используем для научных исследований на реакторе ИБР-2, — прокомментировал в интервью телеканалу «Универсум» директор ЛНФ Валерий Швецов. — Это порядка 20 сложных пользовательских установок, стоимость каждой – сотни тысяч и миллионы долларов, создаются они в течение длительного времени – годами, а некоторые даже десятилетиями. Сложнейшие современные технологии и контроля, и задания разных физических параметров: температуры, давления, магнитные поля. Поэтому главное направление – это развитие методической базы детекторов, устройств окружения образца и программного обеспечения для всего этого».

Начальник научно-экспериментального отдела комплекса спектрометров ИБР-2 ЛНФ ОИЯИ Виктор Боднарчук перечислил специальности молодых кадров, в которых нуждается Лаборатория:

«Мы заинтересованы в подготовке специалистов в области детекторной электроники, электроники управления механизмами. Нам нужны IT-специалисты, которые умеют программировать эти устройства».

Сами практиканты отмечают, что на рабочем месте старшие коллеги относятся к ним лояльно и помогают, а руководство слышит обращенные к нему просьбы.

«Реализовать свой потенциал в Лаборатории при желании не составляет труда. Лаборатория, со своей стороны, делает все, чтобы поддерживать инициативы молодых сотрудников», — рассказывает аспирант университета «Дубна» Мария Петрова.

Студент университета «Дубна» Егор Пименов находит преимуществами работы в Лаборатории, привлекающими сюда молодежь, наличие большого количества экспериментов, свободу выбора в том, чем можно заниматься, и гибкий рабочий график, позволяющий совмещать работу и учебу.

А студентка Акманар Стамгазиева и вовсе считает ОИЯИ работой мечты: