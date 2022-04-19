Делегация Южно-Уральского государственного университета посетила Дубну

Григорий Трубников, в качестве перспективного направления развития выделил применение искусственного интеллекта в программном обеспечении для инновационного проекта комплекса протонной лучевой терапии на базе создаваемого в ОИЯИ ускорителя MSC-230.

Как отметил участник встречи директор ЛРБ ОИЯИ Александр Бугай, системы машинного обучения для обработки образов крайне важны в междисциплинарных исследованиях, проводимых Лабораторией радиационной биологии. В ходе дискуссии было подчеркнуто, что автоматизированный анализ диагностических изображений при планировании терапии, а также оценка рисков постлучевых осложнений и возможных рецидивов может существенно повысить качество лечения и увеличить пропускную способность комплекса в процессе его эксплуатации в будущих медицинских центрах.

Учитывая сильную школу ЮУрГУ по параллельным вычислениям, директор Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Владимир Кореньков сообщил, что перспективным направлением сотрудничества выступает создание параллельных приложений и библиотек программ для решения прикладных задач. На базе Южно-Уральского университета функционирует суперкомпьютер, используемый для расчетов в области фундаментальных и прикладных исследований. Здесь будет полезен опыт ЛИТ по интеграции суперкомпьютеров в объединенную суперкомпьютерную инфраструктуру, куда уже входит суперкомпьютер ОИЯИ «Говорун».

В ходе программы визита делегация Южно-Уральского государственного университета побывала в ЛРБ, где познакомилась с проводимыми там радиобиологическими исследованиями. Обсуждались перспективы совместной разработки программных продуктов на основе искусственного интеллекта для обработки видео-результатов поведенческих экспериментов, анализа изображений гистологических срезов, автоматизации распознавания повреждений ДНК и хромосомных аберраций в системах иммунофлюоресцентной микроскопии.

Гости также посетили ЛИТ, где ознакомились с полигоном робототехники и Многофункциональным информационно-вычислительным комплексом ОИЯИ. Были рассмотрены перспективы совместных исследований в области разработки алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения в различных областях, включая обработку экспериментов в радиационной биологии.