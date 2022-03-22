Проект университета «Дубна» выиграл конкурс Минобрнауки

вторник, 22 марта 2022 | 13:40    
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11 марта Министерство науки и высшего образования представило результаты конкурсного отбора мероприятий для реализации инновационных проектов и развития высокотехнологичных производств.

В конкурсе участвовали субъекты РФ, на территории которых расположены наукограды. Участники представляли проекты, соответствующие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ.

В число победителей попал проект по созданию в университете «Дубна» центра прототипирования литий-ионных аккумуляторов для широкого спектра мобильных устройств и систем накопления электрической энергии. На создание центра из федерального бюджета будет выделено свыше 35 млн руб.

Как отметил проректор по научной и инновационной деятельности Ю.А. Крюков, заявка основывалась на разработках университетского ОКБ электрохимической техники. На его разработки в области накопителей энергии уже существует запрос не только со стороны оборонно-промышленного комплекса, но и предприятий, разрабатывающих различные носимые устройства, медицинские приборы и т.д. Отличительной чертой работы ОКБ является не только новая электрохимическая система, но и возможность создавать аккумуляторы самых различных форм-факторов – тех, что могут заполнить в носимых устройствах максимально возможный объем.

Центр прототипирования литий-ионных аккумуляторов будет отвечать за весь цикл разработки – от уровня НИРа до конкретных технологических цепочек на производстве.

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