Покоритель Антарктики из Дмитрова

В середине января 2022 года Владимир вместе с супругой Викторией отправился в научную экспедицию на ледовый континент, находящийся за 15500 километров от Подмосковья. Эта самая южная и самая холодная часть света не входит в список привычных мест, куда стремятся толпы туристов. Путешественников вело стремление увидеть необитаемые земли, прикоснуться к первобытно дикой природе и составить более полное представление о разнообразии её фауны.

Добравшись до Антарктиды, Владимир Соколов символически водрузил на ледовом континенте флаг города Дмитрова.

Антарктида не принадлежит ни одному государству, здесь разрешена только научная деятельность. Примечательно, что это — самый высокий континент Земли, его поверхность возвышается в среднем над уровнем моря более чем на 2000 м, а в центре — на 4000 метров.

"Мне предложили отправиться туда в составе туристско-научной экспедиции партнёры по банку. И мы с супругой решили принять это предложение. Я всегда хотел побывать и в самой северной, и в самой южной частях планеты. И очень рад, что теперь Антарктида есть в моей копилке", — поделился Владимир Соколов историей возникновения замысла путешествия.

Путешественников к берегам Антарктиды из аргентинского портового города Ушуайи доставил лайнер Swan Hellenic Minerva, который представляет собой новое поколение полярных судов, предназначенных для кругосветного плавания.

Каждый день на лайнере проходили лекции и брифинги, посвященные Антарктиде — её открытию, географии, климату, растительному и животному миру.