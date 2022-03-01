Покоритель Антарктики из Дмитрова

В середине января 2022 года Владимир вместе с супругой Викторией отправился в научную экспедицию на ледовый континент, находящийся за 15500 километров от Подмосковья. Эта самая южная и самая холодная часть света не входит в список привычных мест, куда стремятся толпы туристов. Путешественников вело стремление увидеть необитаемые земли, прикоснуться к первобытно дикой природе и составить более полное представление о разнообразии её фауны.
Добравшись до Антарктиды, Владимир Соколов символически водрузил на ледовом континенте флаг города Дмитрова.
Антарктида не принадлежит ни одному государству, здесь разрешена только научная деятельность. Примечательно, что это — самый высокий континент Земли, его поверхность возвышается в среднем над уровнем моря более чем на 2000 м, а в центре — на 4000 метров.
"Мне предложили отправиться туда в составе туристско-научной экспедиции партнёры по банку. И мы с супругой решили принять это предложение. Я всегда хотел побывать и в самой северной, и в самой южной частях планеты. И очень рад, что теперь Антарктида есть в моей копилке", — поделился Владимир Соколов историей возникновения замысла путешествия.
Путешественников к берегам Антарктиды из аргентинского портового города Ушуайи доставил лайнер Swan Hellenic Minerva, который представляет собой новое поколение полярных судов, предназначенных для кругосветного плавания.
Каждый день на лайнере проходили лекции и брифинги, посвященные Антарктиде — её открытию, географии, климату, растительному и животному миру.
"Учёные, специализирующиеся на изучении этого континента, давали нам теорию — подробно и интересно. А потом началась и практика. Когда ты высаживаешься на берег и видишь мир самой южной точки Земли своими глазами, слышишь его, чувствуешь — это не может не удивлять! Наша встреча с экзотикой Антарктиды началась с пролива Дрейка, по нему мы шли двое суток. Здесь и встретили первые айсберги. А потом самый южный материк планеты, с его обитателями, предстал перед нами во всей своей красе", — рассказал по возвращении Владимир Соколов.