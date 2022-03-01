Покоритель Антарктики из Дмитрова

вторник, 01 марта 2022 | 21:51    
Новости
     4
Владимиру Соколову удаётся совмещать разные виды деятельности по-настоящему виртуозно. Он собственным примером доказал, что формула «обучение через всю жизнь» вполне осуществима, получив пять высших образований. Земляки из подмосковного города Дмитрова гордятся, что живут рядом с таким человеком, который всё своё время и ресурсы отдаёт людям, нуждающимся в помощи и поддержке.

В середине января 2022 года Владимир вместе с супругой Викторией отправился в научную экспедицию на ледовый континент, находящийся за 15500 километров от Подмосковья. Эта самая южная и самая холодная часть света не входит в список привычных мест, куда стремятся толпы туристов. Путешественников вело стремление увидеть необитаемые земли, прикоснуться к первобытно дикой природе и составить более полное представление о разнообразии её фауны.

Добравшись до Антарктиды, Владимир Соколов символически водрузил на ледовом континенте флаг города Дмитрова.

Антарктида не принадлежит ни одному государству, здесь разрешена только научная деятельность. Примечательно, что это — самый высокий континент Земли, его поверхность возвышается в среднем над уровнем моря более чем на 2000 м, а в центре — на 4000 метров.

"Мне предложили отправиться туда в составе туристско-научной экспедиции партнёры по банку. И мы с супругой решили принять это предложение. Я всегда хотел побывать и в самой северной, и в самой южной частях планеты. И очень рад, что теперь Антарктида есть в моей копилке", — поделился Владимир Соколов историей возникновения замысла путешествия.

Путешественников к берегам Антарктиды из аргентинского портового города Ушуайи доставил лайнер Swan Hellenic Minerva, который представляет собой новое поколение полярных судов, предназначенных для кругосветного плавания.

Каждый день на лайнере проходили лекции и брифинги, посвященные Антарктиде — её открытию, географии, климату, растительному и животному миру.

"Учёные, специализирующиеся на изучении этого континента, давали нам теорию — подробно и интересно. А потом началась и практика. Когда ты высаживаешься на берег и видишь мир самой южной точки Земли своими глазами, слышишь его, чувствуешь — это не может не удивлять! Наша встреча с экзотикой Антарктиды началась с пролива Дрейка, по нему мы шли двое суток. Здесь и встретили первые айсберги. А потом самый южный материк планеты, с его обитателями, предстал перед нами во всей своей красе", — рассказал по возвращении Владимир Соколов.

Тэги: 
туризм
соотечественники
Читать Дубна.Ru в

 

26.02.2022 | 10:44   
Новости
    48
С 26 февраля отменен обязательный дистанционный формат работы
В Подмосковье с ноября 2021 года действовало ограничение на посещение офисов сотрудниками, относящимися к группам риска...
Подмосковье | коронавирус
Скриншот видео
28.02.2022 | 20:00   
Новости
    22
В колледже университета «Дубна» прошел демонстрационный экзамен на профессиональное мастерство
120 студентов колледжа ВУЗа и его филиалов на практике показали, какие навыки в своей профессии они приобрели.
Университет Дубна | образование
23.02.2022 | 12:40   
Новости
    57
Дубну посетил посол Республики Узбекистан в Российской Федерации
21 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов в ходе визита...
ОИЯИ | визит | сотрудничество