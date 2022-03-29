Глава Дубны встретился с коллективом детской поликлиники №1 Дубненской городской больницы

вторник, 29 марта 2022 | 12:14    
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Сергей Куликов поблагодарил медиков за самоотверженный труд в условиях пандемии, за ответственное отношение к делу.

Вместе с председателем Совета депутатов Дубны Андреем Тамоновым и главным врачом ДГБ Алексеем Осиповым Глава рассказал о том, какие изменения произошли в наукограде за последний год, о государственных и муниципальных программах, реализации нацпроектов, о планах по благоустройству, дорожному ремонту, реконструкции тротуаров.

Присутствующие обсудили профильные темы: привлечение врачей, льготы для медиков, медкабинеты в детских садах. Поговорили о подготовке к весеннему паводку, в том числе в частном секторе, о движении общественного транспорта.

Один из важнейших вопросов, который касается всего города, – строительство новой детской поликлиники на правом берегу. И, конечно, медработники не могли его не задать. Сергей Куликов сообщил, что Администрация Дубны активно ищет пути решения этой сложной задачи.

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