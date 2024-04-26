На улице Свободы в Дубне устранили "хроническое" подтопление

Инспекторы ГУСТ МО провели выездную проверку и подтвердили факт подтопления. Подрядной организацией вдоль дворовой дороги была установлена дренажная подушка для предотвращения повторных паводков.

В территориальном отделе напомнили, что если есть замечания к состоянию дворов, общественных территорий или многоквартирных домов, можно обратиться напрямую к инспекторам по телефону: 8 (496) 212-54-93 или по адресу: г.о. Дубна, ул. Володарского, д. 1/7.